Олег Николаев подписал Указ о назначении Николая Федорова сенатором от Чувашии

Представлять Чувашию в Совете Федерации в качестве сенатора будет первый Президент Чувашской Республики, а ныне первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Федоров. Соответствующий документ 22 сентября опубликован на портале органов власти Чувашской Республики.

Комментируя решение, Олег Николаев подчеркнул, что Николай Федоров родился и вырос в Чувашии, прошел длинный жизненный путь и был первым Президентом Чувашской Республики.

«Кто как не он чутко чувствует потребности родной республики, населения, проблемы. Главное, у него огромный вес и позиции, чтобы продвигать интересы Чувашии», — сказал Глава республики.

Вспомним, что каждый кандидат в руководители региона еще на стадии избирательной кампании представляет три кандидатуры на пост сенатора. После победы выбирает из своего списка только одного человека. Причем это решение закрепляется не позднее, чем на следующий день после дня вступления в должность. Торжественная церемония вступления Олега Николаева в должность Главы Чувашской Республики состоялась сегодня, 22 сентября, в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Напомним, что еще летом Олег Николаев предложил Николаю Федорову продолжить представлять регион в Совете Федерации. Решение Главы Чувашии теперь закреплено Указом.

Источник: чувашинформ.рф.