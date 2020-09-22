Олег Николаев оправдает доверие жителей Чувашии

Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Их встреча с Олегом Николаевым состоялась 22 сентября в Доме Правительства Чувашской Республики.

По его оценке, Олегу Николаеву — одному из самых активных бывших депутатов фракции и очень порядочному, грамотному и всегда ориентированному на людей руководителю «по силам» важные задачи, которые ставит перед регионами Президент страны.

«Приятно, что не только наша партия готова была выдвинуть Вас и поддержала Вашу кандидатуру на выборах Главы Чувашии. Поддержали и другие партии. А главное, оказали большое доверие жители региона. Не сомневаюсь, что это доверие будет оправдано. Зная Вас, я уверен, что будете работать достойно, справедливо для жителей Чувашии. Все у Вас получится», — подчеркнул руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия».

Фото: cap.ru

Олег Николаев поблагодарил Сергея Миронова за совместную работу и наставничество и выразив уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

«Рад, что ряд законодательных инициатив, которые вместе с Вами прорабатывали, когда я был депутатом Госдумы, сегодня действуют как нормы законов и приносят пользу жителям страны. Надеюсь и рассчитываю на дальнейшее продуктивное взаимодействие, уже на благо конкретного региона», — сказал он.

Сергей Миронов в ответ заверил, что его визит в Чувашию символизирует преемственность взаимодействия сторон.

Источник: чувашинформ.рф.