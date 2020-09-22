«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова работать с Олегом Николаевым в интересах жителей Чувашии

Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Тимченко 22 сентября на встрече с Олегом Николаевым.

««ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова оказывать Вам поддержку при реализации национальных проектов, планов развития. У нас единые цели, задачи, команда. Партия также готова предложить свои кадры, если где-то нужно произвести кадровые изменения», — сказал Вячеслав Тимченко.

Врио Главы Чувашии поблагодарил собеседника за оценку своих инициатив, направленных на развитие региона, и поддержку кандидатуры партией Единая Россия на выборах Главы республики.

«Нам удалось выработать четкие видения развития республики. Благодаря нашей слаженной работе народ проникся доверием и ожидает дальнейших хороших перемен. Результат, полученный на выборах, воспринимаю как кредит доверия со стороны народа и результат консолидации, которая произошла в итоге совместных действий и объединения усилий. Уверен, и в дальнейшем найдем правильные аргументы друг друга убеждать, находить совместные решения, которые будут полезны народу», — подчеркнул Олег Николаев.

Также Вячеслав Тимченко добавил, что «консолидация всех прогрессивных сил независимо от политической окраски в интересах граждан — это главная задача, которую ставит Президент страны и которую «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда поддерживала.

«Мы поддерживаем не только представителей нашей партии, но и всех здравомыслящих патриотов России, независимо какой партии принадлежат», — добавил он.

Источник: чувашинформ.рф.