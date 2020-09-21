«Экозабота» пришла в школы Чувашии

Прошел месяц как школы Чувашской Республики присоединились к проекту по организации системы сбора отработанных батареек в школах и по формированию экологических привычек с детства ОНФ «Экозабота».

В школах Чебоксар и Новочебоксарска появятся специализированные контейнеры для сбора батареек. ОНФ предоставляет их после регистрации в проекте и заключения безвозмездного договора на вывоз и утилизацию на сайте batteryshare.ru.

Фото: onf.ru

По словам инициатора проекта, эксперта тематической площадки «Экология» ОНФ Александра Когана, «Экозабота» нашла широкий отклик у педагогов и школьников по всей стране.

«Мы постарались выстроить систему таким образом, чтобы школы несли минимальную организационную нагрузку, а ученики смогли не только внести свой личный вклад в сохранение природы, сдавая батарейки на переработку, но и получить знания в доступной и увлекательной форме. Также хочу отметить, что участие в проекте для школ абсолютно бесплатно, поскольку изготовление контейнеров, вывоз и утилизация батареек финансируется партнерами проекта в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителя. На сегодняшний день почти 3000 школ из 17 регионов присоединились к «Экозаботе». Что касается образовательной части проекта, то здесь география вообще не ограничена», – комментирует Александр Коган.

Напомним, что школьный проект «Экозабота» поддержали в Минпросвещения России. Он стартовал в День всемирной охраны окружающей среды и в День эколога, 5 июня 2020 года. Его партнерами стали: ФГУП «Федеральный экологический оператор», производитель батареек GP Batteries, переработчик батареек Группа компаний «Мегаполисресурс», Российское движение школьников, Всероссийское общество охраны природы, ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» Минпросвещения России.

За новостями проекта можно следить на сайте общественной некоммерческой организации.

Источник: чувашинформ.рф.