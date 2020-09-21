Пособия безработным в Чувашии будут выплачены до конца сентября

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова на очередном еженедельном совещании у врио Главы Чувашии Олега Николаева сообщила, что на данный момент в республике есть задержка выплаты пособия безработным гражданам. Она объяснила, что это связано с изменениями в законодательстве.

В сентябре Правительство РФ приняло решение пролонгировать выплату пособия безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. При этом, когда делался прогноз необходимых средств, расчеты производились исходя из срока выплаты только до 1 сентября 2020 года. Сейчас она продлена до 1 октября 2020 года. Соответственно, возникла дополнительная финансовая потребность на эти цели.

«Вопрос получения бюджетных средств проработан. В ближайшие дни ожидаем поступление очередного федерального транша. В установленные законодательством сроки задолженность будет закрыта», — заверила министр.

Олег Николаев поручил держать ситуацию на контроле и своевременно реагировать на обращения безработных граждан.

Источник: чувашинформ.рф.