Олег Николаев поручил досрочно подать тепло в учреждения социальной сферы Чувашии

Тепло в школы, детские сады, социальные учреждения и на другие объекты социально-культурной сферы может быть подано раньше, чем обычно. Как напомнил врио Главы Чувашии Олег Николаев 21 сентября на еженедельном совещании в Доме Правительства, такие рекомендации дает Роспотребнадзор.

Руководитель региона отметил, что ранний запуск отопительных систем позволит предотвратить возможный всплеск инфекционных заболеваний. Причем не только новой коронавирусной инфекции, но и ОРВИ и других заболеваний, которые могут стать причиной для развития иных инфекций.

«По согласованию с Оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Чувашской Республике вам необходимо быть готовыми подать тепло, прежде всего, на объекты социально-культурной сферы, на объекты здравоохранения и образования, не дожидаясь нормативных значений», — поручил Минстрою Чувашии Олег Николаев.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева, на сегодня готовность объектов социально-культурной сферы в Чувашии к отопительному сезону составляет 95,8%.

Источник: чувашинформ.рф.