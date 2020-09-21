Олег Николаев назвал слухами информацию о повторном введении в Чувашии ограничений из-за COVID-19

21 сентября на очередном еженедельном совещании врио Главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что за минувшие выходные поступило много обращений через социальные сети по поводу возможного возвращения в ближайшие дни к режиму ограничений из-за COVID-19. Люди также беспокоятся, что перестанут работать торговые центры.

Руководитель региона пояснил, что на сегодня нет каких-либо предпосылок для введения ограничений. «Уважаемые жители республики, оснований волноваться нет. Благодаря нашим совместным усилиям и принятым мерам в Чувашии ситуация достаточно стабильная, нет никаких планов по введению дополнительных ограничений», — заявил он.

При этом избранный Глава Чувашии отметил необходимость соблюдения всеми мер безопасности, чтобы не допустить всплеска ковид-заболеваемости и не возвращаться в дальнейшем к ограничениям.

Олег Николаев призвал руководителей профильных министерств тщательно отрабатывать плановые меры борьбы с инфекцией, в том числе, касаемо контроля выполнения мер безопасности. «Важно также, чтобы разного рода слухи были своевременно зафиксированы и развеяны», — добавил он.

Источник: чувашинформ.рф.