Налоговый вычет при покупке квартиры в 2020 году

Налоговые вычеты предусмотрены Налоговым кодексом РФ. Они позволяют вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который был уплачен в бюджет ранее, либо уменьшить налогооблагаемую базу (размер дохода, с которого взимается налог). Кто имеет право на налоговый вычет при покупке квартиры и как он рассчитывается?

Кому предоставляется налоговый вычет

Предоставление имущественных вычетов регулируется ст. 220 НК РФ.

В частности, на получение имущественного налогового вычета можно рассчитывать при новом строительстве либо приобретении на территории России:

жилых домов;

квартир;

комнат;

земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.

Вычет предоставляется также в случае приобретения доли в указанных объектах недвижимости.

Налоговый вычет могут получить налогоплательщики, уплачивающие НДФЛ по ставке 13% (п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 220, п. 1 ст. 224 НК РФ).

Кто не сможет получить вычет

Физические лица, которые освобождены от уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в принципе отсутствует облагаемый доход, не могут применять налоговые вычеты.

К таким физическим лицам относятся, в частности:

безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице;

индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы, и т.п.

Не предусмотрено предоставление налоговых вычетов в части расходов на строительство или приобретение жилья, покрываемых за счет:

средств работодателей или иных лиц;

средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей;

выплат, предоставленных из средств бюджетов бюджетной системы РФ.

В случаях если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми, налоговый вычет также не будет предоставлен (п. 5 ст. 220 НК РФ).

Понятие и полный перечень взаимозависимых лиц приведен в ст. 105.1 НК РФ. К таким лицам, в частности, относятся:

супруг или супруга;

родители, усыновители, дети (в том числе усыновленные);

полнородные и неполнородные братья и сестры;

опекун (попечитель) и подопечный.

Следует отметить, что в случае приобретения жилья в собственность своих детей или подопечных в возрасте до 18 лет либо строительства жилой недвижимости для них за счет собственных средств родителей (усыновителей, приемных родителей, опекунов, попечителей) имущественный вычет законодательством также предусмотрен (п. 6 ст. 220 НК РФ).

Сумма налогового вычета

Налоговый вычет предусматривается в размере фактически произведенных расходов на строительство или покупку жилья, но не более установленной максимальной суммы.

Согласно пп. 3 п. 3 ст. 220 НК РФ в фактические расходы на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или доли в нем могут включаться следующие расходы:

расходы на разработку проектной и сметной документации;

расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;

расходы на приобретение жилого дома или доли в нем, в том числе не оконченного строительством;

расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома или доли в нем, не оконченного строительством) и отделке;

расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли в них могут включаться следующие расходы (пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ):

расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли в них либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них в строящемся доме;

расходы на приобретение отделочных материалов;

расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты или доли в них, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ.

Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенного жилого дома либо отделку приобретенной квартиры, комнаты, а также долей в них возможно в том случае, если договор, на основании которого осуществлено такое приобретение, предусматривает приобретение не завершенных строительством жилого дома, квартиры, комнаты или прав на квартиру, комнату без отделки (пп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Возврату подлежит не вся сумма расходов, а 13% от этой суммы, т.е. НДФЛ.

Максимальная сумма расходов на новое строительство или приобретение жилья, с которой будет исчисляться налоговый вычет, составляет 2 млн руб. (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Расчет имущественного вычета

Рассмотрим примеры.

В 2019 году гражданином приобретена квартира стоимостью 1,5 млн руб. Возврат составит 13% от 1,5 млн руб. или 195 тыс. руб. При покупке квартиры стоимостью 3 млн руб. вернуть можно 260 тыс. руб. излишне уплаченного НДФЛ (13% от максимальной суммы 2 млн руб.).

Налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку

Важно знать, что имущественный вычет также применяется при погашении процентов по целевым договорам кредитования на строительство или покупку жилья, а также на погашение процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинансирования (перекредитования) вышеуказанных кредитов.

Предельная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход в этом случае 3 млн руб. (п. 4 ст. 220 НК РФ), т.е. налогоплательщику может быть возвращено не более 390 тыс. руб. налога на доходы физических лиц (13% от 3 млн руб.).

Ограничение суммы уплаченных по целевым кредитам процентов, принимаемых к вычету, применяется к кредитам, полученным после 1 января 2014 г. Суммы уплаченных процентов по целевым кредитам, полученным до 2014 года, могут быть включены в состав имущественного вычета в полном размере без каких-либо ограничений (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ «О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).

Следует обратить внимание на то, чтобы договор кредитования на строительство или покупку жилья был именно целевым.

Согласно п. 1 ст. 814 Гражданского кодекса РФ заем является целевым в том случае, если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели.

Таким образом, имущественный вычет по расходам на погашение процентов по кредиту предоставляется только при одновременном соблюдении двух условий:

кредитный договор является целевым (из договора должно усматриваться, что единственно допустимым направлением расходования средств является приобретение жилья); полученные на основании кредитного договора денежные средства израсходованы на приобретение на территории России дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

Одного факта направления полученных по нецелевому кредиту денежных средств на приобретение жилья недостаточно для предоставления вычета в отношении уплаченных процентов.

Поэтому, если условиями кредитного договора предусмотрено, что его единственным назначением является приобретение на территории Российской Федерации жилого помещения, то физическое лицо вправе получить имущественный вычет в размере произведенных им расходов по уплате процентов по кредиту. Если вышеуказанные условия не прописаны, то в предоставлении вычета будет отказано.

Сколько раз можно получить налоговый вычет

При приобретении имущества после 1 января 2014 г. предельный размер вычета на покупку жилья применяется к расходам, понесенным на приобретение как одного, так и нескольких объектов недвижимости.

Это означает, что, несмотря на то, что указанный налоговый вычет можно получить только один раз в жизни (п. 11 ст. 220 НК РФ), полностью использовать сумму вычета можно по нескольким приобретаемым объектам недвижимости (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Лишь после получения полной суммы налогового вычета налогоплательщик утрачивает право на его повторное использование.

Например, гражданин приобрел квартиру стоимостью 1,2 млн руб. В этом случае при приобретении следующей квартиры или дома он сможет заявить о предоставлении остатка вычета в размере не более 800 тыс. руб.

Следует отметить, что эти правила действуют лишь с 1 января 2014 г.

Если налоговый вычет уже использован на покупку жилья ранее, то заявить его повторно будет невозможно, независимо от размера ранее предоставленного вычета (п. 1–3 ст. 2 Федерального закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ).

Что касается налогового вычета по расходам на погашение процентов по целевому кредиту, его можно получить только один раз в отношении одного объекта недвижимости (п. 8, 11 ст. 220 НК РФ).

Налоговый вычет при продаже и покупке квартиры

В соответствии с п. 17.1 ст. 217, п. 4 ст. 217.1 НК РФ, если имущество находилось в собственности гражданина более пяти лет, то доход от его продажи налогообложению не подлежит.

Для объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность до 1 января 2016 г., а также для иного имущества минимальный срок владения остается прежним – три года (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).

Минимальный срок владения недвижимым имуществом три года оставлен также для нижеперечисленных случаев (п. 3 ст. 217.1 НК РФ):

право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи или близким родственником в соответствии с Семейным кодексом РФ; право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации; право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком — плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки к п. 3 ст. 217.1 НК РФ (введен пп. 4), в связи с чем гражданин освобождается от уплаты налога при продаже объекта недвижимости (дома, квартиры, комнаты или доли в них), срок владения которым составляет свыше 3 лет, если это единственное жилье, которое находится в его собственности. Исключением являются только объекты недвижимого имущества, которые были приобретены на протяжении 90 дней до момента регистрации перехода права собственности на проданное жилье.

Если имущество находилось в собственности менее установленного минимального срока владения, то доход от его продажи подлежит обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом гражданин вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в соответствии со ст. 220 НК РФ.

1 млн руб. – максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в указанном имуществе;

250 тыс. руб. – максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже иного имущества (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ).

В отдельных случаях вместо получения имущественного налогового вычета при продаже имущества (например, квартиры или дома) выгоднее уменьшить сумму облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества. Такое право предоставлено пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ.

Налоговый вычет при покупке квартиры пенсионером

НК РФ для пенсионеров предусматривает особый порядок возврата подоходного налога при покупке жилья и уплате процентов по целевым кредитам. Они могут получить вычет не только за тот год, когда купили квартиру, и последующие годы, но и за три предыдущих года.

Об этом говорится в п. 10 ст. 220 НК РФ: «У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов».

Например, если пенсионерка в 2018 году купила квартиру и в том же году вышла на пенсию, то налог на доходы она уже не платит и вернуть его за последующие годы не сможет. При этом она имеет право заявить вычет за три предшествовавших года.

Если за переносом остатка имущественного налогового вычета на предшествующие налоговые периоды налогоплательщик обращается не в налоговом периоде, непосредственно следующем за налоговым периодом, в котором образовался остаток имущественного налогового вычета, а в последующие налоговые периоды, количество налоговых периодов, на которые может быть перенесен вышеуказанный остаток, соответственно уменьшается (письмо Минфина России от 15.05.2015 № 03-04-05/27966).

Налоговый вычет при покупке квартиры супругами

Согласно положениям Гражданского (ст. 256) и Семейного (ст. 34) кодексов РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Таким образом, в отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья вправе получить каждый из супругов, исходя из величины расходов каждого супруга, подтвержденных платежными документами, или на основании заявления супругов о распределении их расходов на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 млн руб. каждым из супругов. Эта позиция подтверждается письмами Минфина России от 21.11.2016 № 03-04-05/68623, от 29.03.2017 № 03-04-05/18320.

Следует также отметить, что любой из супругов имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме уплаченных процентов по целевым займам в отношении своих доходов, облагаемых по налоговой ставке в размере 13%, а также любой из супругов, приобретших квартиру в общую совместную собственность за счет средств, полученных ими на основании заключенного кредитного договора, независимо от того, на кого из супругов оформляются документы по оплате процентов по целевому кредиту (письма Минфина России от 21.11.2016 № 03-04-05/68623, Минфина России от 31.10.2017 № 03-04-07/71589).

Сроки обращения за налоговым вычетом при приобретении жилья

Ограничения за сроками получения вычета законодательство не предусматривает (пп. 1 п. 3, п. 9 ст. 220 НК РФ).

При этом, по общему правилу, декларации по форме 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов могут быть поданы за три предшествовавших года (п. 7 ст. 78 НК РФ). То есть в 2019 году можно подать декларации за 2016, 2017, 2018 годы; в 2020 году – за 2017, 2018, 2019 годы.

Если декларация подается только для получения налоговых вычетов, без декларирования доходов, с которых необходимо удержать подоходный налог, ее можно подать в любое время в течение года.

При наличии доходов, с которых требуется удержание подоходного налога (например, при сдаче жилья внаем, продаже квартиры, которая была в собственности меньше установленного законом минимального срока и т.п. ), представление декларации 3-НДФЛ – это обязанность. В этом случае отчитаться о доходах нужно до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ). В противном случае грозит штраф.

Перечень документов и порядок получения вычета

Вычет можно получить через налоговую инспекцию или у работодателя.

Как получить вычет через налоговую инспекцию

Вам необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании налогового периода (п. 7 ст. 220 НК РФ):

заявление;

декларацию по форме 3-НДФЛ;

справку 2-НДФЛ о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год (выдается работодателем);

необходимый пакет документов.

Полный перечень документов, которые необходимо представить в налоговый орган для получения вычета на покупку жилья, перечислен в пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ. Среди них:

договор о приобретении имущества и документы, подтверждающие право собственности (поскольку с 2016 года прекращена выдача свидетельства о государственной регистрации права собственности, вместо него возможно в качестве подтверждающего документа представить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

в случае приобретения прав на объект долевого строительства (квартиру или комнату в строящемся доме) — договор участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства, подписанный сторонами;

документы, подтверждающие произведенные расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы);

иные документы в зависимости от ситуации. Например, свидетельство о рождении ребенка — при приобретении родителями недвижимого имущества в собственность своих детей в возрасте до 18 лет; свидетельство о браке (если имущество приобретено в общую собственность) и т.п.

При приобретении земельных участков или доли в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом. Это регламентировано пп. 2 п. 3 ст. 220 НК РФ.

Для получения налогового вычета на погашение процентов по целевым кредитам на приобретение жилья дополнительно к вышеуказанным документам необходимо предоставить (п. 4 ст. 220 НК РФ):

договора займа (кредита);

документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком в погашение процентов.

При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.

Декларацию можно заполнить в специальной программе на сайте Федеральной налоговой службы РФ и сдать непосредственно на бумажном носителе в налоговую инспекцию по месту жительства, приложив все необходимые документы. Заполнение декларации в программе удобно тем, что сразу же осуществляется проверка на возможные ошибки.

Отправить декларацию можно не выходя из дома.

Для этого следует зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России. Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить в интерактивном режиме. Сервис позволяет сформировать декларацию, подписать ее усиленной неквалифицированной электронной подписью (формируется бесплатно) и направить в электронном виде с пакетом документов в налоговую инспекцию.

Как получить налоговый вычет у работодателя

Налоговые вычеты на покупку жилья и уплату процентов по целевым кредитам могут быть предоставлены до окончания налогового периода при обращении гражданина с письменным заявлением к работодателю при условии подтверждения права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты налоговым органом по установленной форме (п. 8 ст. 220 НК РФ).

Для этого необходимо:

обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением на получение уведомления о праве на имущественный вычет с приложением копий документов, подтверждающих это право;

по истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет;

предоставить уведомление в свою организацию.

Уведомление будет являться основанием для бухгалтерии организации не удерживать НДФЛ из заработной платы.

Следует обратить внимание, что сумма возвращаемого налога на доходы физических лиц не может быть больше суммы, которая уплачена в бюджет в соответствующем календарном году.

Перенос остатка вычета на следующий год

Если в календарном году вышеуказанные имущественные налоговые вычеты не могут быть использованы полностью (например, в связи с тем, что сумма дохода налогоплательщика оказалась меньше суммы вычета), то их остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного их использования (п. 9 ст. 220 НК РФ).

Источник: rg.ru.