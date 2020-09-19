Шумерлинцы приняли участие в двойном спортивном празднике

Сегодня, 19 сентября, шумерлинцы стали участниками сразу двух спортивных мероприятий — Всероссийского Дня бега «Кросс нации» и эстафеты на призы газеты «Вперёд». Несмотря на то, что прогноз погоды на субботу был неутешительным, дождя не было – природа была солидарна со сторонниками здорового образа жизни

Шумерлинцев, собравшихся на стадионе «Труд», тепло приветствовали глава администрации города Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников и главный редактор газеты «Вперёд» Анна Аношина. Они пожелали всем успешных стартов и хорошего настроения, отметили, что «Кросс нации» и эстафета на призы любимой газеты являются поистине одними из самых любимых и массовых спортивных праздников.

Первыми на старт вышли участники VIP-забега, в числе которых были руководство города, депутаты, руководители и сотрудники предприятий и организаций, ветераны спорта и др. Они с легкостью преодолели дистанцию в 400 м и уступили дорожки участникам соревнований.

Следует отметить, что эстафета на призы газеты “Вперед” традиционно собирает большое количество участников. В этом году, к сожалению, по известным всем причинам среди ее участников не было школьников, семейных команд и представителей старшего поколения. Поэтому эстафета была проведена в сжатом формате.

Первыми свое рвение к победе продемонстрировали женские команды предприятий и организаций. Места распределились следующим образом: победу одержали представители Шумерлинского политехнического техникума, на 2-м месте оказалась команда школы № 3, на 3-м – Шумерлинского ММЦ.

Среди мужских команд, вышедших на старт следом за женщинами, 1-2 места вновь заняли две команды техникума, на третьем местах оказалась команда ШЗСА.

Завершил эстафету забег смешанных команд, где также были выявлены победители. Представители техникума одержали победу и в этой номинации. На 2 и 3 местах расположились команды школы № 6 и ШЗСА.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами газеты “Вперед”, а также кубками и призами. Несомненно, каждый ушел домой в прекрасном расположении духа.

Т. Александрова.