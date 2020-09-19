Олег Николаев бежал под номером 21

Сегодня по всей стране в 17-й раз прошел Всероссийский день бега «Кросс нации».

В Чувашии любители бега одновременно стартовали в 26 точках республики. Центральной площадкой стала Московская набережная города Чебоксары.

Программа началась с массовой разминки, после состоялись пять забегов. В первом принял участие врио Главы Чувашии Олег Николаев. Он был зарегистрирован под номером 21, пробежал дистанцию в хорошем темпе.

«Такие старты сегодня проходят во всех муниципальных образованиях Чувашии, и участников Кросса нации намного больше, чем мы видим здесь на набережной. Я думаю, такое объединения и сплочение нам даст, с одной стороны, толчок к развитию спорта, но самое главное, что любовь к спорту – это залог для достижения успехов в повседневной жизни», — отметил руководитель региона.

Чувашская Республика принимает участие в спортивном празднике ежегодно. Цель соревнований – привлечь как можно больше людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.