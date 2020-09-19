В Чувашии спортсменам младше 18 лет разрешили соревноваться без зрителей

Сегодня врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал Указ, согласно которому в республике можно проводить соревнования среди спортсменов младше 18 лет. Правда, проходить состязания должны без зрителей. При этом одновременно в спортивном помещении должны находиться не более 50 человек, а на открытом стадионе – не более 100 человек. При таких же условиях Роспотребнадзор разрешил проводить и детские тренировки.

Также возобновляется работа физкультурно-оздоровительных центров при условии их заполняемости не более 50 процентов от нормативной из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

Напомним, что ранее эпидемическая обстановка в регионе позволила возобновить работу плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта.