«ЭСТЕТ»: время развиваться и идти вперед

В августе Группа компаний «Эстет» отметила свой 13-й день рождения. Сегодня Группа компаний «Эстет» по праву занимает одно из ведущих мест в России по производству межкомнатных и входных дверей. Кроме дверей с разнообразной цветовой гаммой и дизайном компания производит межкомнатные арки, перегородки, стеновые панели и другие инновационные решения для интерьера. Миссия компании — воплощение любой мечты покупателя.

Компания зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер, производитель продукции высокого качества, соответствующей духу времени. За последние пять лет организация планомерно развивала фирменную торговую сеть в России, вышла на рынки СНГ и ближнего зарубежья. На текущий момент усилия коллектива направлены на выход на рынки стран Северной Америки, Африки и Европы. Как следствие, компания в 2019 году вышла на 2-е место в стране в рейтинге экспортеров межкомнатных дверей.

Производственный потенциал Группы компаний «Эстет» постоянно расширяется. Введены в эксплуатацию с полным парком производственного оборудования заготовительный, малярный, царговый цеха, построен склад готовой продукции, начато строительство нового административного корпуса, в феврале 2019 года создано обособленное подразделение по производству щитовых дверей в с. Красные Четаи.

Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, было принято решение развивать производство в с. Красные Четаи: расширен модельный ряд, готовится к открытию новый цех.

Группа компаний «Эстет» не стоит на месте, постоянно развивается и расширяет модельный ряд выпускаемой продукции, номенклатуру и типы применяемых покрытий, разрабатывает сопутствующие межкомнатным и входным дверям продукты.

Главный ресурс компании – люди. Компания обеспечивает транспорт для доставки сотрудников к месту работы, сотрудники компании имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные комплексы в г. Цивильск и с. Красные Четаи. Все цеха оборудованы комнатами приема пищи, где есть все необходимое, чтобы работники могли спокойно отдохнуть.

Компания имеет свою футбольную команду в г. Цивильск, которой оказывает помощь в приобретении инвентаря и выездах на соревнования, активно оказывает благотворительную помощь.

За последние 3 года коллектив компании вырос более чем в 2 раза и составил более 1300 сотрудников.

ООО «ГК «Эстет» в 2019 году наряду с крупнейшими предприятиями Чувашии стало участником Федеральной целевой программы, реализуемой в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Совместно со специалистами АНО «Федеральный центр компетенций» реализуются мероприятия по внедрению инструментов бережливого производства в производственный процесс, организовано производственное обучение рабочих и служащих основам бережливого производства.

Александр Павлов, сотрудник обособленного подразделения ООО «ГК «Эстет» в с. Красные Четаи:

Я работаю с момента открытия производства. Начинали с установки оборудования. Сейчас работаю оператором станков с программным управлением на новейшем оборудовании. Научили меня на нем работать на производстве здесь же. Моя работа мне очень нравится, потому что именно от моей работы зависит качество продукции и удовлетворенность потребителя. Я очень рад, что являюсь частью молодого и дружного коллектива «Эстета»!

Профессиональный уровень работников растет с каждым годом, каждый сотрудник может повысить свою квалификацию, освоить новые рабочие профессии. Если вы находитесь в поисках работы, Группа компаний «Эстет» приглашает вас стать частью нашего дружного коллектива.

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8-927-997-18-94, 8-967-470-28-42.

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