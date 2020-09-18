Чем будет отличаться новое поколение -покажет перепись

Более 20 млн представителей нового поколения Z (зумеров) перешагнули в этом году пороги российских школ и вузов. Они уже не такие, как поколение рожденных в 90-е годы. Кем они станут через 10 лет, как могут изменить страну и чем уже отличаются от предыдущих поколений пепси и миллениалов? Об этом расскажет Всероссийская перепись населения 2021 года.

Сегодня социологи разных стран сходятся во мнении, что с середины XX века сменилось как минимум четыре поколения молодежи, имеющих свои уникальные черты и особенности. В том числе и в России. Набор их установок — отпечаток времени, в котором они родились, воспитывались, учились и входили в зрелую жизнь.

Так, отличительные черты беби-бумеров (послевоенное поколение рожденных с 1944 по 1963 годы, в эпоху беби-бума и оттепели): патриотизм, привычка работать в коллективе, готовность к самопожертвованию ради общественных интересов, хорошие навыки физического труда. Это поколение экономных, но уже получивших больше материальных возможностей людей.

Особенности следующего поколения X (родившихся с 1964 по 1984 годы, так называемого поколения пепси): стремление к индивидуальности и персональным предложениям, практичность, склонность как к экономии, так и к незапланированным покупкам. Их ценность — самореализация. Главная мотивация — деньги и карьера, которую они готовы строить десятилетиями на одном рабочем месте.

Особенность поколения Y (родившихся с 1985 по 2000—2003 годы, так называемых миллениалов) — большая зависимость от соцсетей. Они ценят эмоции, легко расстаются с деньгами и стремятся их быстро заработать, непостоянны, следят за лидерами мнений и зависимы от чужих суждений. Ценность — самовыражение. Главная мотивация — личностный рост. Готовы к переменам и многозадачности.

Расскажем, какие еще отличия и особенности поколений X и Y в нашей стране позволили выявить Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов.

К примеру, в 2002 году численность россиян в возрасте от 15 до 29 лет (преимущественно поколение X) составляла 34,9 млн человек, в том числе городских жителей — 26,7 млн, сельских — 8,2 млн. Доход от трудовой деятельности как единственный источник средств к существованию тогда назвали 13,9 млн (40,2 %) представителей российской молодежи, стипендию — 525 тыс. человек (1,5 %), находились на иждивении (на материальном обеспечении других людей, чаще всего родителей или родственников) 9,5 млн молодых людей (27,6 %).

Поколение Z (зумеров) — современные школьники и студенты, — которое стало зарождаться с начала 2000-х и уже вытесняет миллениалов.

Особенности зумеров: они всегда онлайн, быстро меняют цели и предпочтения, не признают авторитетов, для них важно разнообразие во всем. Деньги для них не главное, но зумеры могут влиять на решения о покупках родителей. Ценности — саморазвитие, научные знания. Не представляют жизнь без цифровых технологий. Не привыкли к физическому труду.

Кстати, благодаря характерным особенностям миллениалов — склонности к переменам и отказу от накопительства, сегодня активно развивается рынок аренды, так называемый шеринг: автомобилей, жилья, техники. По мнению основателя и координатора российской школы теории поколений RuGenerations Евгении Шамис, миллениалы будут жить с такими установками и поддерживать их в обществе лет 15, но не факт, что новое поколение молодежи пойдет по их стопам. Социологи отмечают: зумеры уже не так склонны легко пробовать новые вещи и расставаться с ними. Это переносится и на межличностные отношения.

Но это не все. Эксперты заметили, что сейчас вслед за техническим прогрессом поколения сменяются гораздо быстрее. На смену зумерам уже приходит очередное поколение «альфа» — детей, о которых говорят, что они «рождены с планшетом в руках». Их установки и ценности еще предстоит изучить. Но уже отмечается, что поколение Альфа отличается большей любознательностью, чем предыдущие поколения.

Узнать больше интересной статистической информации о зумерах и «альфа», а также понять, что происходит сегодня с предыдущими поколениями молодежи — «иксами» и миллениалами, мы сможем уже скоро — по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года.

Медиаофис ВПН-2020.