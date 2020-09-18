Фестиваль-конкурс состоялся!

9 сентября в Егоркинском Доме культуры открылся межрегиональный фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Эпир чаплӑ ӑруран» («Мы из знатного рода»), который проходил в рамках 100-летия образования Чувашской автономии и 85-летия Шумерлинского района.

Этот яркий и самобытный фестиваль-конкурс традиционно проводится на егоркинской земле раз в два года. В этом году организаторами было принято решение о проведении открытия фестиваля-конкурса в офлайн-формате, а самого конкурса в онлайн-формате — участникам необходимо было прислать заявку и видео своих конкурсных выступлений.

На открытии фестиваля присутствовали почетные гости: министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Роза Лизакова, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина. Праздник начался, как говорится, прямо с порога. Своеобразным открытием фестиваля-конкурса стала театрализация старинного чувашского обряда ниме, подготовленная работниками Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района. Праздник продолжился танцевальной композицией «Алран кайми» в исполнении коллектива «Вдохновение». Затем на концертную площадку вышли хозяева и инициаторы фестиваля – участники народного фольклорного коллектив «Шанчӑк». На смену взрослому составу вышел детский коллектив-спутник «Тевет» с танцевальной композицией. Затем состоялось выступление творческих коллективов Шумерлинского района.

В ходе мероприятия все желающие смогли посмотреть уникальные работы егоркинской мастерицы Надежды Костровой, а также попробовать в кулинарной локации фестиваля знаменитые чувашские блюда, узнать секреты их приготовления.

Всего в фестивале-конкурсе приняли участие 23 участника, среди которых творческие коллективы и солисты из Башкирии, Татарстана, Ульяновской области, Ибресинского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Алатырского, Цивильского и Шумерлинского районов. Также участниками стали мастера художественных промыслов, которые на выставке-конкурсе представили изделия из глины, текстиля, лозы, бересты, резьбу и роспись по дереву, вышивку, куклы ручной работы и др.

10-13 сентября жюри в составе: народной артистки Чувашии, председателя Шумерлинского землячества Августы Уляндиной, зам. директора Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей» Валентины Яковлевой, методиста ДК тракторостроителей Лидии Бурмистровой, преподавателя Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова Светланы Лаврентьевой, зав. отделом Дома дружбы народов Светланы Печниковой оценивало конкурсные работы в онлайн-формате на закрытом совещании простым голосованием.

В итоге было принято решение присудить призовые места следующим конкурсантам межрегионального фестиваля-конкурса «Эпир чаплă ăруран» («Мы из знатного рода»): Гран при — народному фольклорному ансамблю «Çăлкуç» из Алатырского района, I место – народному фольклорному ансамблю «Çăлкуç» из Республики Татарстан, II место — фольклорному коллективу «Шанчăк» Красночетайского района, III место поделили народный чувашский фольклорный ансамбль «Шевле» из Башкортостана и народный фольклорный коллектив «Ямаш» Цивильского района.

Дипломов в специальных номинациях удостоены: «За сохранение народных традиций» — фольклорные коллективы «Шанчăк» и «Таванлах» из Шумерлинского района, фольклорный ансамбль «Йӑлтӑм» из Ибресинского района; «За волю к победе» — Леон Шмелев из Республики Татарстан.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» призерами стали представители Татарстана, Красночетайского района и Мордовии.

ИРЦК Шумерлинского района.