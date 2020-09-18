Супруги Сердины: «Нужно ценить каждый совместно прожитый день»

Многие пары отмечают праздник появления на свет их семьи, считая его одним из самых светлых и ярких событий своей жизни. Супруги Сердины из деревни Лесные Туваны – в их числе. 5 сентября они отпраздновали золотую свадьбу. Как говорят Геннадий Антонович и Роза Ивановна, 50 лет совместной жизни промелькнули, как один миг.

Роза Ивановна отчетливо помнит первый день в доме мужа. Свекровь приветливо встретила невестку — трудолюбивую и добрую девушку, учительницу, пользующуюся уважением среди учеников и родителей, участницу всех сельских концертных выступлений. С утра молодожены пошли на работу: Роза Ивановна — в Леснотуванскую восьмилетнюю школу, где она преподавала русский язык и литературу, а Геннадий Антонович – в родной колхоз, где трудился инженером-механиком. Вечером молодая жена, не дожидаясь ничьих слов, взяла ведро и пошла доить корову, чем приятно удивила свекровь. Так в доме Сердиных появилась жена, сноха и хозяйка.

Роза Ивановна родом из д. Ильянкино Аликовского района. Когда училась в первом классе, у неё умер отец – участник войны, а через год не стало и матери. Девочку хотели отправить в детский дом, но она изо всех сил противилась этому. Тогда к ней переехала жить тетя — сестра отца, молодая девушка. Она после получения с фронта похоронки на жениха так и не смогла более никого впустить в свое сердце, и прожила долгую жизнь длиною в 96 лет, посвятив себя детям: сначала вырастила Розу, затем помогала растить детей её брата, а впоследствии – и детей Сердиных.

В 1962 году Роза Ивановна закончила Юманайскую среднюю школу и поступила на филологический факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. В 1965 году после операции девушка не смогла выехать на сельхозработы со студотрядом, из-за чего ей было отказано в общежитии и стипендии. Тогда Роза Ивановна перевелась на заочное отделение и стала работать старшей пионервожатой в Большевыльской средней школе, а в 1966 году — заведующей школьным отделом Аликовского райкома комсомола. Девушке интересней было с детьми, в школе, и она перешла работать в Малотуванскую восьмилетнюю школу Аликовского района. Считая получение качественного образования более важным, в 1968 году Роза Ивановна обратно перешла на очное отделение — на этот раз ей предоставили и жилье, и стипендию. По окончании учёбы её направили в Леснотуванскую восьмилетнюю школу Шумерлинского района, где она стала работать учительницей русского языка и литературы.

Приезд молодой учительницы в деревню не остался незамеченным. скорее всего, не один деревенский парень положил глаз на девушку. Однако самым упорным в получении её благосклонности оказался Геннадий Антонович. Он приходил к ней свататься целых пять раз, и только на пятый раз она отступила перед настойчивостью молодого человека и его родни. Девушка, рано ставшая сиротой, считала, что, прежде чем выйти замуж, надо окрепнуть финансово, одеться, обуться как следует. Где только она не пряталась от сватов – и в подполе, и в чулане, в последний раз – в хорошо заправленной кровати. Но в тот раз сваты уйти без невестки наотрез отказались: приехавшие ещё с вечера, прождали её до самого утра, пока, наконец, не обнаружили. Так 29-летний жених всё-таки вернулся домой с невестой.

Геннадий Петрович родился в 1941 году в Лесных Туванах, рос с матерью. Он был семимесячным ребёнком, когда отца забрали на фронт, где тот пропал без вести. «Мы оба – дети войны, — рассказывают Сердины. – Тогда всем надо было работать. есть ли кому смотреть за детьми, нет ли – никого не волновало. Мать оставляла восьмимесячного Геннадия на печи на привязи, ставила рядом еду, а сама уходила на работу. Она каждый раз заходила домой с опаской, прислушиваясь, окликая ребенка по имени. Иногда к её приходу на печи была только веревка, а ребенка не было. Это соседские девочки заходили в дом через окно или дверь подвала и забирали мальчишку к себе. Так и росли».

Получив десятиклассное образование, до армии Геннадий Антонович работал на ферме, в Калинино выучился на тракториста. На службе сначала он был назначен писарем, а затем – заведующим складом горюче-смазочных материалов. В 1964 году солдат вернулся на родину и занялся строительством дома — третьим в деревне построил кирпичный дом. Увлеченный техникой молодой человек в Канаше выучился на механика, стал работать в машинно-тракторном парке родного колхоза — был заведующим гаражом, бригадиром тракторной бригады.

В 1970 году два молодых специалиста туванского края создали семью. «Всё бывает в жизни. Но понимание, терпение, мудрость помогали нам преодолевать все разногласия и жизненные трудности. Мы никогда серьёзно и не ругались. В минуты недовольства удерживали себя от резких слов, а потом всё обсуждали, выясняли, так обиды друг на друга и рассеивались», — говорят супруги Сердины.

Геннадий Антонович и Роза Ивановна вырастили двух дочерей и сына. Старшая дочь Луиза — индивидуальный предприниматель, живет в Чебоксарах. Оксана с мужем в данный момент проживают в Чеченской Республике. При любом удобном случае дочери навещают своих родителей. Сын Радик живет со своей семьёй в соседней деревне. Они с отцом все домашние мужские дела решают вместе. Несмотря на свое большое хозяйство, требующие больших усилий сезонные дела родителей сын держит под своим контролем.

В доме Сердиных всегда звучали детские голоса – сначала своих детей, а затем и внуков. За эти 50 лет их дом стал для всех них родовым гнездом, центром семьи, так как именно здесь сегодня сосредоточена семейная мудрость, большая родительская любовь и забота.

Супруги, умело поддерживая семейный очаг, росли и профессионально. Яркой страницей в биографии Геннадия Антоновича остались 4 месяца работы в Монголии по направлению. За добросовестный труд в колхозе он был награжден знаком «Ударник 9-ой пятилетки». Для него, механика до мозга костей, и сегодня нет любимей занятия, чем возиться с техникой. В этом деле они с сыном понимают друг друга с полуслова.

А Роза Ивановна полностью реализовала себя в педагогической деятельности. Когда закрыли Леснотуванскую школу, начала работать в Туванской средней школе учителем русского языка и литературы, культуры родного края. Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Увлекшись краеведением, она изучила и собрала историю д. Лесные Туваны. Её детищем стал школьный краеведческий музей, который создавался буквально по крупинкам, от экспоната к экспонату. В 2005 году Роза Ивановна стала членом Союза чувашских краеведов. С 2006 года она на заслуженном отдыхе, тем не менее, не перестает интересоваться жизнью родной школы.

Увлечение Розы Ивановны краеведением переплетается и с другой её отрадой – выступлением в фольклорном коллективе «Тăванлăх». Какие только народные обычаи и обряды не приходилось им показывать со сцены, каких только народных песен они не исполняли на различных праздниках в деревне, в районе, в республике и в соседних регионах!

«В семейной жизни для счастья не нужны какие-то подвиги. Нужно проявлять любовь и уважение в повседневной жизни, принимать интересы друг друга, уметь слушать и слышать. А с годами еще приходит понимание, что нужно беречь друг друга и ценить каждый совместно прожитый день», — считают супруги Сердины.

Варина Ветликова.