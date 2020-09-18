Ради детских улыбок

Уже вторую неделю в дошкольных учреждениях города звучит детский смех.

После периода пандемии детские сады, наконец, распахнули свои двери и наполнились детскими голосами.

«Колокольчик» — один из старейших дошкольных образовательных учреждений города. Первые малыши поступили сюда в декабре 1964 года. С тех пор в расположенном в самом центре города детском саду капитальный ремонт не проводился ни разу! В разные годы, конечно, красились и белились внутренние помещения, производились другие виды небольших ремонтных работ. Так, в 2015 году за счет спонсорской помощи ШЗСА была отремонтирована крыша двухэтажного здания, установлены новые двери, поменяны крыльца. В плачевном состоянии оставалось асфальтовое покрытие территории, стертое до основания. После полученного от Роспотребнадзора предписания, в 2016 году в бюджете города были изысканы средства на асфальтирование. Но лишь частичное.

И вот новость: к началу нового учебного года в «Колокольчике» воплотились в жизнь сразу два проекта: «Сооружение спортивной площадки для игр на открытом воздухе» и «Текущий ремонт асфальтового покрытия», инициированные коллективом работников учреждения и родителями дошколят в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Весь август сразу две чебоксарские подрядные организации — ООО «Строймеханика» (спортивная площадка) и ООО «Алмар 21» (асфальтирование) — трудились практически без выходных: расчищали, копали, прокладывали и устанавливали. В итоге теперь по всей территории дошкольного учреждения лежит новый асфальт и получила постоянную «прописку» современная спортивная площадка с мягким покрытием и спортивными снарядами. Теперь маленькие воспитанники имеют возможность с комфортом играть в настоящий футбол, баскетбол, бегать и прыгать!

В жизнь оба проекта воплотились благодаря неравнодушию взрослых: на асфальтовое покрытие к республиканским 707,7 тыс. руб. из местного бюджета было выделено 665,2 тыс. руб. На приобретение и установку спортивной площадки из республики поступило 748,4 тыс. руб. и 703,7 тыс. руб. из местного бюджета. Недостающую сумму в размере 87,5 тыс. руб. собрали сотрудники детского сада и родители, ощутимый личный вклад внес депутат городского Собрания депутатов Л.Н. Пронин, кстати, и сам бывший воспитанник «Колокольчика».

С прошлого понедельника, когда в республике была разрешена работа детских садов, «Колокольчик» гостеприимно распахнул свои двери для ребятишек. Хорошие новости стали для нас поводом пообщаться с руководством.

«Все соскучились друг по другу, — поделилась с газетой заведующая дошкольным учреждением Людмила Караганова. — Как и другие детсады, мы пережили непростые времена, нелегко было и нам, и родителям, и детям. Чувствуется, как они соскучились, не балуются, не шумят, как-то по-особому бережно относятся друг к другу».

Функционировать дошкольное учреждение хоть и начало в полном объеме, отметила заведующая, но с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Сегодня в полноценном режиме работают пять групп (кроме ясельной) для детей от полутора до семи лет.

В прошлую пятницу состоялось торжественное открытие спортивной площадки. Опробовать на ощупь новое спортивное сооружение были рады не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. Площадка принята на ура! Ведь для деток так важно, чтобы атмосфера детского сада была проникнута теплотой, заботой, любовью, а условия — комфортными и безопасными.

Ольга Дмитриева.