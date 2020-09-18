Работникам старше 65 лет будут оформлены больничные на новый период

Работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, проживающим на территории Чувашской Республики, соблюдающим режим самоизоляции, не перешедших на удаленный режим работы и не находящихся в отпуске, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 221 будут оформлены новые электронные листки нетрудоспособности на 14 календарных дней на периоды с 7 по 20 сентября и с 21 сентября по 4 октября 2020 года.

Больничные будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ), после направления работодателем в ФСС РФ реестра сведений на работников деньги поступят на их лицевые счета, открытые в кредитных организациях.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам — при стаже более 8 лет дни больничные оплачиваются в 100-процентном размере, для расчета берется заработок за предыдущие два года. Максимальный размер пособия за один месяц в 2020 году может составить 69 961,65 руб., при этом минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности в месяц не может быть ниже МРОТ, то есть 12130 руб. Соответственно, размер пособия зависит от заработка работника, полученного в расчетном периоде.

Первоисточник: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ по ЧУВАШИИ.