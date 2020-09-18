Людмила Ильинична Лермонтова: «Общение с молодежью продлевает жизнь»

Всем, кому довелось в советское время учиться в третьей школе, самой маленькой в городе, неказистой даже, но такой уютной и родной, – очень повезло. Знаю это не понаслышке – самой посчастливилось быть частью большой школьной семьи. Факт — школу с благодарностью вспоминают и отличники, и двоечники, и активисты, и хулиганы. Почему? Однозначного ответа нет. То ли учителя у нас были самые лучшие, то ли школа, благодаря своей камерности, способствовала какому-то особому единению всех своих обитателей. Всё же, думается, главная ценность третьей школы – это учителя. В те годы каждый из них был не просто сильным предметником, докой в профессии, но и, что, пожалуй, важнее, — неравнодушным, душевным, участливым человеком. Каждый из них достоин слов благодарности, преклонения и признаний в любви.

В канун солидной юбилейной даты — 80-летия — я побывала в гостях у уважаемой Людмилы Ильиничны Лермонтовой, в годы моей учебы завуча по учебной работе и «по совместительству» мамы одноклассницы.

Сколько интересных, душевных вечеров мы с одноклассниками провели в их доме! И вот, спустя годы, я вновь в этой квартире. Многое изменилось, конечно, и это естественно, но главное не ускользает от моего внимания — памятный книжный стеллаж с томами классиков и современников так же величественно стоит на своем месте.

В десятом классе Людмилу Ильиничну назначили нашим классным руководителем. Она всегда казалась нам строгим, суровым завучем с четко поставленным голосом и правильной речью. Но, как оказалось в послешкольном нечастом общении, за кажущейся строгостью скрывается душевность и простота.

«В детстве я была очень стеснительной, скованной, боялась лишнее слово сказать, — улыбаясь, делится Людмила Ильинична. — Только с возрастом стала общительной, уверенной в себе. Даже в бытность завучем в школе была сомневающимся человеком, хотя знаю, что произвожу впечатление строгой и недоступной».

Одно из ярких воспоминаний детства Людмилы Ильиничны – салют в честь победы в мае 1945 года. Жили они тогда с мамой в Чебоксарах, куда переехали из Канаша. Отец с фронта не вернулся, пропал без вести. Мама, медик по профессии, работала в детском саду воспитателем. Позднее она снова вышла замуж за Захара Ильича Ильина, работника народного просвещения, которого в 1947 году перевели в Шумерлю. Этот переезд и стал отправной точкой в судьбе нашей героини.

Порог третьей школы Людмила Ильинична переступила 1 сентября 1948 года. Первая учительница Полина Сергеевна Коростелева, в дальнейшем ставшая директором школы, сыграла немаловажную роль в её педагогической судьбе, стала настоящим наставником в профессии.

С раннего детства Людмила Ильинична прикипела к чтению, регулярно бегала в районную библиотеку за новой порцией книг. Эта страсть не могла не сказаться на успехах в изучении литературы и словесности. Учительница русского языка и литературы Анна Ивановна Арбузова, заметившая способности прилежной ученицы, посоветовала ей после семилетки поступать в педагогическое.

Успешно поступив в Порецкое педучилище, Людмила Ильинична, пожалуй, и не предполагала, что через несколько лет вернется в родную школу навсегда.

После окончания училища вся группа по распределению поехала в Томскую область на отработку. Так для будущего отличника народного просвещения сельская школа в деревне Лопушинке Шегарского района стала отправной точкой в профессии.

Людмила Ильинична и сегодня помнит своих первых учеников («Где они теперь?»), помнит трескучие сибирские морозы, как ездили в тайгу заготавливать дрова для школы… Это время взросления навсегда укрепило в ней веру в профессию, и решение поступать на филологический факультет в Чебоксарский пединститут стало вполне взвешенным и обдуманным.

С улыбкой Людмила Ильинична вспоминает, как все эти годы в Шумерле ее ждал одноклассник Владислав Лермонтов, как он с друзьями приезжал к ней в Порецкое на велосипедах. Да и во время её трехлетней отработки в томских краях одноклассники не теряли связи, переписывались. Начавшаяся в шестом классе детская дружба переросла в серьезное чувство. Перед четвертым курсом института они сыграли свадьбу, так что после окончания учебы, в 1967 году, возвращение в Шумерлю было вполне закономерным и оправданным.

В родной школе к тому времени директорствовала Полина Сергеевна Коростелева. Она с радостью приняла молодого специалиста под свое крыло. Людмила Ильинична с благодарностью вспоминает её добрую опеку, участие в ее педагогическом становлении и других опытных педагогов — Анны Дмитриевны Угодиной, Ольги Ивановны Федуловой.

Через пять лет как умелый организатор Л.И. Лермонтова была назначена завучем по учебной работе. Основную часть этого пути она прошла рядом с Анастасией Афанасьевной Хроминой, этой удивительной, харизматичной женщиной, возглавившей школу в 1973 году и сохранившей дух демократизма в школьных стенах, заложенный П.С. Коростелевой.

Настоящей школой жизни называет Людмила Ильинична 16-летие их профессионального и человеческого тандема. «Хорошее было время, — констатирует моя собеседница. — в школе царила добрая семейная атмосфера, никогда не было никаких кляуз, подковерных интриг. Никогда! Мы дружили, всем коллективом отмечали праздники, друг о друге знали всё!»

Столько всего вспоминается! И пешие походы с учениками вдоль железной дороги до Княжихи, переправы по Суре, сбор макулатуры и металлолома. А как школа готовилась к смотрам художественной самодеятельности и технического творчества! Да разве всё перечтешь?!

Когда в 1988 году Анастасия Афанасьевна уходила на заслуженный отдых, она без сомнения оставила школу на Л.И. Лермонтову. Девять лет директорства в 90-е годы были непростыми, уверяет Людмила Ильинична. Нужно было решать «эти нелюбимые хозяйственные вопросы», договариваться, доставать… Вспоминает, как не без приключений меняли во всей школе оконные рамы, как доставали новую мебель в период дефицита. Даже за простым мелом ездили в Ульяновскую область. А какой был кошмар, когда посреди суровой зимы во всей школе разморозилась система отопления. Ситуация была аховая! Тогда всё руководство города «стояло на ушах», нервы были на пределе, но всё обошлось — за зимние каникулы аварию устранили.

Пенсионный возраст не стал для Людмилы Ильиничны каким-то итоговым рубежом. В 1997 году, передав директорство в надежные руки, она продолжила просто преподавать. Когда в 2004 году руководство школы предложило ей возглавить школьный музей, она без колебаний согласилась и с энтузиазмом окунулась в это дело. «Я и сама не ожидала, что музейные дела меня так увлекут», — признается она сегодня.

Начинался школьный музей в маленькой комнатке, бывшей пионерской. Какие-то наработки музейных экспонатов в школе уже хранились, но бессистемно. Поначалу, как и планировалось, собирался материал об истории школы, учителях и выпускниках, пионерской организации. Людмила Ильинична налаживала связи с учителями-ветеранами, первыми бывшими учениками школы, выпускниками, по крупицам собиралось всё, что как-то было связано со школой.

Следующим этапом стало налаживание связей с учителями и учениками, кто в военные годы жил в Ленинграде. Дело в том, что в Петербурге Людмила Ильинична бывает не реже двух раз в год: там живут ее дети, внуки, а теперь еще и правнучка. Эти поездки она всегда старается совмещать с исследовательской работой, экскурсионными походами и встречами с людьми. Так, в 2016 году в одной из поездок в город на Неве она встретилась с Героем Советского Союза Н.Т. Шашкиным. Предыстория встречи с героем-земляком заслуживает, пожалуй, отдельного газетного материала. Отыскав его контакты, Людмила Ильинична позвонила и договорилась о встрече. Ветеран рассказал о своей военной судьбе, вспоминал молодые годы в нашем городе. Собеседница, в свою очередь, рассказала о современной Шумерле. Душевно тогда поговорили, констатирует она сегодня. Потом несколько лет они перезванивались, общались. К сожалению, Николай Тимофеевич скончался в феврале этого года на 97-ом году жизни.

Лермонтова дважды возила своих учеников в Петербург. Это были отнюдь не праздные поездки, напротив, посещение музеев боевой славы, знакомство со свидетельствами блокадного Ленинграда и максимальное проникновение в военные годы многим ребятам помогли переосмыслить свое отношение к Великой Отечественной.

Многогранность деятельности Людмилы Ильиничны достойна написания эссе. Ни в одной школе города не могут похвастаться таким богатством собранного музейного материала и весомыми результатами своих трудов.

С 16 сентября 2013 года Л.И. Лермонтова ведет отсчет «Сурского рубежа». Именно в тот день состоялся первый выезд на место. Краеведы А.Н. Пояндаев и Н.О. Кондратьев, рассказывает Людмила Ильинична, убедили её и сотрудников городского музея в необходимости восстановительных работ на берегах Суры. Тогда каждый понимал – дело это нужное и важное! Стали восстанавливать окопы — с трудом, вспоминает педагог, с ребятами-девятиклассниками откопали первые три метра, потом еще… Весной следующего года при помощи республиканского «Пограничного братства» была восстановлена большая часть оборонительного рубежа, построен блиндаж. А к 70-й годовщине Великой Победы завершилось строительство дзота на три амбразуры и обустроена территория. Теперь это музей под открытым небом, вошедший в число туристических объектов города.

Л.И. Лермонтова после достижения пенсионного возраста работала в школе еще 20 лет! Да и сегодня она частый гость в школьном музее, на уроках мужества и последних звонках. Бывший директор является председателем Совета ветеранов школы и заместителем председателя Совета ветеранов города. Всегда открыта, доброжелательна, активна.

«Откуда черпаю силы? — спросила она. — От молодежи! Всегда с ребятами стараюсь говорить на одном языке, находить точки соприкосновения. Это общение и не дает стариться».

Беседовать с Людмилой Ильиничной можно бесконечно… За окном давно стемнело – за чашкой чая три часа пролетели незаметно. Будьте здоровы, уважаемый учитель! Энтузиазма и нескончаемых открытий Вам на долгие-долгие годы… Обещаю, что, собираясь с бывшими одноклассниками на очередную юбилейную дату в стенах школы, мы с удовольствием в который раз посетим созданный Вами школьный музей, где, знаем, хранится частичка и нашего детства.

Ольга Дмитриева.