Любовь, доверие и… песня

Залог семейного счастья — любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу.

Когда в семье интересы становятся единым целым, тогда и сердца стучат в унисон, ежедневно укрепляя союз.

Эти слова — о замечательной семье Тихоновых из Лесных Туван.

Встретились супруги в 1982 году, когда молодого специалиста, учителя иностранных языков Людмилу Васильевну Филиппову после окончания пединститута направили в Леснотуванскую восьмилетнюю школу. Михаил Яковлевич работал тогда директором Леснотуванского сельского клуба и учителем музыки в местной школе. Его, активиста и спортсмена, молодая девушка с длинными волосами взволновала сразу. И он сделал первый шаг… Марш Мендельсона прозвучал для влюбленных 27 июля 1985 года. 35 лет прошло с тех пор, а, по признанию супругов, им кажется, что всё это было вчера…

Михаил Яковлевич — настоящий работник культуры: хорошо поет, играет на многих музыкальных инструментах, окончил Чувашское республиканское училище культуры, затем — Рязанский филиал Московского государственного института культуры.

За 39-летний стаж работы в отрасли культуры он неоднократно становился лауреатом и дипломантом районных, республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей. По его инициативе в Туванском сельском клубе были организованы вокально-инструментальный ансамбль «Встреча», вокальная группа «Тăван ен», фольклорный коллектив «Тăванлăх», семейный ансамбль. За вклад в развитие культуры он удостоен почетного знания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики».

М.Я. Тихонов активно участвует в общественной жизни села и района. В молодости избирался секретарем комсомольской организации колхоза «Вперёд», заслуженно признавался лучшим старостой Туванского сельского поселения, неоднократно избирался депутатом Туванского сельского Совета народных депутатов и депутатом Собрания депутатов Шумерлинского района.

Людмила Васильевна – ветеран педагогического труда, родилась и выросла в поселке Красный Октябрь, в многодетной семье. Её педагогический стаж на сегодня составляет 38 лет. Параллельно с преподаванием иностранных языков более десяти лет она работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Торханской школе. В настоящее время учит детей в Туванской школе. Людмила Васильевна очень любит свой предмет и умело прививает любовь к английскому и немецкому языкам школьникам. «Я горжусь каждым из них», — говорит Людмила Васильевна о своих учениках, некоторые из которых изучение и преподавание иностранных языков избрали делом жизни.

Успехи Л.В. Тихоновой в воспитании и обучении детей неоднократно отмечены Почетными грамотами и благодарностями администрации Шумерлинского района, отдела образования, Министерства образования Чувашской Республики. В 2002 году ей было присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Указом Президента Чувашской Республики в 2007 году семья Тихоновых награждена Почетной грамотой Чувашской Республики «За заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций».

Супруги Тихоновы воспитали троих детей. Дочь Алина пошла по стопам отца – окончила вокальное отделение факультета искусств ЧГУ. Ныне живет в Тюмени. Евгения избрала медицину, живет в Новочебоксарске, сын Михаил — управленец, получил диплом Московского гуманитарного университета им. М. Шолохова, проживает в столице нашей республики.

Дочери уже создали свои семьи и подарили маме с папой троих внуков.

Все Тихоновы — и родители, и дети — очень музыкальны и хорошо поют, поэтому создание семейного ансамбля в конце 90-х годов стало естественным и органичным. Музыка, по их признанию, не только доставляет эстетическое наслаждение, но и является настоящим помощником и верным спутником в жизни.

Семейный ансамбль становился победителем районного конкурса «Семья года», награждался дипломами и грамотами Минкультуры Чувашии, Чувашского республиканского Дома народного творчества. В 2007 году семья Тихоновых награждена дипломом победителя республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Творческая семья».

В настоящее время, к сожалению, семейный ансамбль не имеет возможности в полной мере репетировать и выступать – дети разъехались, каждый предан своей избранной профессии. Но у Тихоновых сильны семейные традиции – ежегодно они встречаются всей роднёй в престольный праздник Лесных Туван — на Крещение.

Тихоновы живут в любви и согласии друг с другом, миром, природой. Они влюблены в туванский край, в его леса, поля, озера. Любят супруги путешествовать, в их семейном альбоме немало фотографий, где они запечатлены возле достопримечательностей в городах и селах нашей страны, на природе, в кругу друзей. И всегда рядом с Тихоновыми находит место широкая народная песня.

Г. Харитонова, специалист Туванской сельской администрации.