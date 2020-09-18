Корреспонденты ВГТРК Чувашии ознакомились с готовностью Шумерли к отопительному сезону, ходом реализации Указа Главы Чувашской Республики по благоустройству дворовых территорий города

18 сентября Шумерлю посетили корреспонденты ВГТРК Чувашии с целью ознакомления готовности блочно-модульных котельных, построенных в городе Шумерля в 2018—2019 годах, к отопительному периоду, с ходом реализации Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года №139 по благоустройству дворовых территорий города. С корреспондентами встретились глава администрации города Шумерля Шигашев В.А., директор ГУП «Чувашгаз» Варлашкин С.В., заместитель главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Ксенофонтова А.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации Маркина Т.В.

На сегодняшний день котельные города Шумерли готовы к подаче тепла потребителям. Проведены работы по промывке и опрессовке трубопроводов, ревизии запорной арматуры, поверке счетчиков, ремонту котлового оборудования, ремонту и замене теплотрасс в разных районах города и многие другие. В ближайшее время планируется проведение работ по изоляции теплотрасс.

Администрацией города Шумерля создана комиссия по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Срок завершения комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций определен до 1 ноября 2020 г., получения паспорта готовности города Шумерля в целом — до 15 ноября 2020 года.

Начало отопительного периода 2020/2021 гг. планируется с 28 сентября 2020 года. В первую очередь тепло будет подано социально-значимым объектам (детским садам и школам). В настоящее время теплоснабжающими организациями проводятся работы по запитке трубопроводов теплоснабжения.

Побывав на строительной площадке дворовой территории многоквартирных домов № 19, 21, 23 по ул. Коммунальной, где в рамках реализации вышеуказанного Указа Главы Чувашской Республики проводятся работы по благоустройству дворовой территории, заместитель главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля А.В. Ксенофонтова отметила, что подрядной организацией на сегодняшний день выполнены работы по установке бордюров и поребриков около подъездов, тротуаров, парковочных мест, пешеходных дорожек, ведущих к детской и спортивной площадкам. Выполнены работы по монтажу линии наружного освещения дворовой территории, установлено ограждение универсальной спортивной площадки. Работы по благоустройству данной территории осуществляются за счет средств республиканского, городского бюджетов, а также благодаря участию собственников жилья данных домов, которые обеспечили софинансирование в размере 1%.

Срок окончания работ по данной площадке согласно заключенному муниципальному контракту — 1 октября 2020 года.

Источник: gshum.cap.ru.