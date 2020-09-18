В Чувашии хотят возобновить работу физкультурно-оздоровительных центров и тренировки спортсменов-юниоров

С предложением возобновить тренировки спортсменов младше 18 лет и открыть подведомственные Минспорту Чувашии физкультурно-оздоровительные центры «Росинка» и «Белые камни» на прошедшем 18 сентября заседании оперативного штаба по коронавирусу выступил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

«Это позволит нам сформировать спортивные сборные команды Чувашской республики, подготовиться к выступлениям на этапах Всероссийских соревнований», – пояснил министр.

В Управлении Роспотребнадзора по Чувашии согласовали возобновление тренировочного процесса для спортсменов младшей группы при условии отсутствия зрителей и не более 50%-ной заполняемости спортивных площадок.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев распорядился подготовить соответствующий проект указа.

Источник: чувашинформ.рф.