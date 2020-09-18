Выбор сделан

Прошлое воскресенье завершило выборный марафон 2020 года. В Чувашии, наряду с еще 17-ю регионами России, состоялись выборы Главы республики, а также прошли выборы в Собрания депутатов муниципального и поселенческого уровней. Особой интриги по итогу первой кампании не было. Тут как в рекламном слогане начала 90-х: «При всём богатстве выбора другой альтернативы нет».

Не было неожиданностей и по явке избирателей. В сельской местности она традиционно достаточно высокая, чего не скажешь о городах. За три дня, отведенных для голосования, участие в нем приняли 5459 жителей Шумерлинского района и 9524 жителя города Шумерли. Причем в обоих случаях больше половины избирателей воспользовались своим конституционным правом до основного дня голосования.

Если в пятницу, 11 сентября, мы насчитали всего 1533 проголосовавших избирателя, то в субботу их количество увеличилось более чем вдвое – до 3184 человек, — рассказала подробности газете секретарь Шумерлинской районной ТИК Людмила Саёрова. – Этому способствовала, в том числе, хорошо организованная работа выездных групп в отдаленных и малых населенных пунктах, где нет помещений для голосования. Таких пунктов у нас в списке было 32. За утро 13 сентября прирост был почти в 500 человек, явка достигла 47 %.

На 12 часов воскресенья в Шумерлинском районе на выборы Главы Чувашии пришли уже 52,66 % избирателей, а после закрытия избирательных участков стало известно, что проголосовали 70,32 % избирателей из 7763 внесенных в список на момент окончания голосования.

В первый день голосования на региональных выборах на избирательные участки Шумерли пришли 2674 избирателя, еще 305 человек воспользовались своим избирательным правом вне помещений для голосования. Это составило 12 % от числа внесенных в списки избирателей (24707). Как сообщила газете секретарь Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии Анна Вушнякова, за ходом голосования наблюдали 29 наблюдателей от кандидатов и партий, 7 доверенных лиц кандидатов, 24 наблюдателя от Общественной палаты Чувашской Республики. Число проголосовавших медленно, но росло: по итогам субботы было 24,01 %, на 10 часов 13 сентября – 26,62 %, на 12 часов явка избирателей на выборах Главы Чувашии составила 30,11 %. По итоговой явке Шумерля мало отличилась от Канаша, не достигнув 40 % (в Шумерле – 38,79 %).

Нарушений на выборах Главы Чувашии на участках в городе и районе не зафиксировано, заявлений и жалоб не поступало, отметили в Шумерлинских городской и районной территориальных избирательных комиссиях.

По итогам трех дней голосования уверенную победу на выборах одержал нынешний руководитель республики. 16 сентября на заседании члены ЦИК Чувашии признали выборы Главы Чувашской Республики состоявшимися и действительными. Избранным на должность считается Олег Николаев, получивший 386436 голосов избирателей, что составляет 75,63 %.

«Такой результат – это огромный кредит доверия и большая ответственность. Моя личная задача и задача всего Кабинета Министров –организовать работу таким образом, чтобы все цели, которые зафиксированы в комплексной программе, были достигнуты, чтобы была обеспечена реализация инвестиционных проектов как в области строительства инфраструктурных объектов, так и объектов социально-культурной сферы. И, конечно же, необходимо обеспечить приток частных инвестиций во все отрасли экономики, чтобы итогом стало ее прорывное развитие, ее диверсификация», – сказал руководитель региона на состоявшемся 16 сентября брифинге.

Церемония вступления в должность Главы Чувашской Республики запланирована на 22 сентября. Присягу избранный Глава принесет в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Вторая же кампания, выборы в органы местного самоуправления, была скорее утомительной для местных избиркомов – в плане объема работы по обработке бюллетеней и подсчету голосов. В Шумерлинском районе, по данным районной ТИК, местные выборы прошли спокойно, без скандалов и жалоб. В Собрания депутатов сельских поселений были избраны 85 депутатов (не состоялись выборы только в Собрание Шумерлинского сельского поселения), в районное Собрание – 15.

Обновился в новом созыве и состав Собрания депутатов города Шумерли. На некоторых участках возникали спорные ситуации, были выявлены технические нестыковки. Особо острая борьба за мандаты шла на трех: № 2802 – разрыв между кандидатами Сергеем Запаловым и Юрием Калугиным составил 7 голосов; № 2811 – участвовали два кандидата, Елена Дроздова и Денис Попков, и разница в голосах избирателей составила в итоге всего 4; № 2812 – из пяти кандидатов «бой» шел между Ильнуром Акшовым и Вадимом Задорожным, и всего 1 голос решил его исход. Были и такие участки, где сразу определились лидеры. Так, в несколько раз обогнали своих соперников и нынешние депутаты Валерий Брехов, Сергей Яргунин, Леонид Пронин, Сергей Демьянов, Владимир Кровяков, и новичок Алексей Селезнёв.

Наталья Игнатьева.

Как голосовала Чувашия



Кандидат число голосов избирателей в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании Андреев Александр Михайлович 52580 10,28 Матвеев Сергей Петрович 10870 2,13 Николаев Олег Алексеевич 386436 75,63 Степанов Константин Олегович 28180 5,51 Степанов Николай Алексеевич 18039 3,53

Как голосовали избиратели города Шумерли



Кандидат число голосов избирателей в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании Андреев Александр Михайлович 782 8,21 Матвеев Сергей Петрович 102 1,07 Николаев Олег Алексеевич 7967 83,65 Степанов Константин Олегович 241 2,53 Степанов Николай Алексеевич 126 1,32

Как голосовали избиратели Шумерлинского района