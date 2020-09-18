Выбор сделан

Прошлое воскресенье завершило выборный марафон 2020 года. В Чувашии, наряду с еще 17-ю регионами России, состоялись выборы Главы республики, а также прошли выборы в Собрания депутатов муниципального и поселенческого уровней. Особой интриги по итогу первой кампании не было. Тут как в рекламном слогане начала 90-х: «При всём богатстве выбора другой альтернативы нет».
Не было неожиданностей и по явке избирателей. В сельской местности она традиционно достаточно высокая, чего не скажешь о городах. За три дня, отведенных для голосования, участие в нем приняли 5459 жителей Шумерлинского района и 9524 жителя города Шумерли. Причем в обоих случаях больше половины избирателей воспользовались своим конституционным правом до основного дня голосования.
- Если в пятницу, 11 сентября, мы насчитали всего 1533 проголосовавших избирателя, то в субботу их количество увеличилось более чем вдвое – до 3184 человек, — рассказала подробности газете секретарь Шумерлинской районной ТИК Людмила Саёрова. – Этому способствовала, в том числе, хорошо организованная работа выездных групп в отдаленных и малых населенных пунктах, где нет помещений для голосования. Таких пунктов у нас в списке было 32. За утро 13 сентября прирост был почти в 500 человек, явка достигла 47 %.
На 12 часов воскресенья в Шумерлинском районе на выборы Главы Чувашии пришли уже 52,66 % избирателей, а после закрытия избирательных участков стало известно, что проголосовали 70,32 % избирателей из 7763 внесенных в список на момент окончания голосования.
В первый день голосования на региональных выборах на избирательные участки Шумерли пришли 2674 избирателя, еще 305 человек воспользовались своим избирательным правом вне помещений для голосования. Это составило 12 % от числа внесенных в списки избирателей (24707). Как сообщила газете секретарь Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии Анна Вушнякова, за ходом голосования наблюдали 29 наблюдателей от кандидатов и партий, 7 доверенных лиц кандидатов, 24 наблюдателя от Общественной палаты Чувашской Республики. Число проголосовавших медленно, но росло: по итогам субботы было 24,01 %, на 10 часов 13 сентября – 26,62 %, на 12 часов явка избирателей на выборах Главы Чувашии составила 30,11 %. По итоговой явке Шумерля мало отличилась от Канаша, не достигнув 40 % (в Шумерле – 38,79 %).
Нарушений на выборах Главы Чувашии на участках в городе и районе не зафиксировано, заявлений и жалоб не поступало, отметили в Шумерлинских городской и районной территориальных избирательных комиссиях.
По итогам трех дней голосования уверенную победу на выборах одержал нынешний руководитель республики. 16 сентября на заседании члены ЦИК Чувашии признали выборы Главы Чувашской Республики состоявшимися и действительными. Избранным на должность считается Олег Николаев, получивший 386436 голосов избирателей, что составляет 75,63 %.
«Такой результат – это огромный кредит доверия и большая ответственность. Моя личная задача и задача всего Кабинета Министров –организовать работу таким образом, чтобы все цели, которые зафиксированы в комплексной программе, были достигнуты, чтобы была обеспечена реализация инвестиционных проектов как в области строительства инфраструктурных объектов, так и объектов социально-культурной сферы. И, конечно же, необходимо обеспечить приток частных инвестиций во все отрасли экономики, чтобы итогом стало ее прорывное развитие, ее диверсификация», – сказал руководитель региона на состоявшемся 16 сентября брифинге.
Церемония вступления в должность Главы Чувашской Республики запланирована на 22 сентября. Присягу избранный Глава принесет в Чувашском государственном театре оперы и балета.
Вторая же кампания, выборы в органы местного самоуправления, была скорее утомительной для местных избиркомов – в плане объема работы по обработке бюллетеней и подсчету голосов. В Шумерлинском районе, по данным районной ТИК, местные выборы прошли спокойно, без скандалов и жалоб. В Собрания депутатов сельских поселений были избраны 85 депутатов (не состоялись выборы только в Собрание Шумерлинского сельского поселения), в районное Собрание – 15.
Обновился в новом созыве и состав Собрания депутатов города Шумерли. На некоторых участках возникали спорные ситуации, были выявлены технические нестыковки. Особо острая борьба за мандаты шла на трех: № 2802 – разрыв между кандидатами Сергеем Запаловым и Юрием Калугиным составил 7 голосов; № 2811 – участвовали два кандидата, Елена Дроздова и Денис Попков, и разница в голосах избирателей составила в итоге всего 4; № 2812 – из пяти кандидатов «бой» шел между Ильнуром Акшовым и Вадимом Задорожным, и всего 1 голос решил его исход. Были и такие участки, где сразу определились лидеры. Так, в несколько раз обогнали своих соперников и нынешние депутаты Валерий Брехов, Сергей Яргунин, Леонид Пронин, Сергей Демьянов, Владимир Кровяков, и новичок Алексей Селезнёв.
Наталья Игнатьева.
Как голосовала Чувашия
|Кандидат
|число голосов избирателей
|в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании
|Андреев Александр Михайлович
|52580
|10,28
|Матвеев Сергей Петрович
|10870
|2,13
|Николаев Олег Алексеевич
|386436
|75,63
|Степанов Константин Олегович
|28180
|5,51
|Степанов Николай Алексеевич
|18039
|3,53
Как голосовали избиратели города Шумерли
|Кандидат
|число голосов избирателей
|в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании
|Андреев Александр Михайлович
|782
|8,21
|Матвеев Сергей Петрович
|102
|1,07
|Николаев Олег Алексеевич
|7967
|83,65
|Степанов Константин Олегович
|241
|2,53
|Степанов Николай Алексеевич
|126
|1,32
Как голосовали избиратели Шумерлинского района
|Кандидат
|число голосов избирателей
|в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании
|Андреев Александр Михайлович
|502
|9,20
|Матвеев Сергей Петрович
|64
|1,17
|Николаев Олег Алексеевич
|4602
|84,30
|Степанов Константин Олегович
|136
|2,49
|Степанов Николай Алексеевич
|64
|1,17
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