Счет в пользу

Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии

Вступило в силу постановление правительства о запрете на включение в затраты поставщиков коммунальных услуг комиссий, взимаемых банками при приеме платежей жителей.

До сих пор водоканалы, электросети, поставщики газа, тепла или организации, отвечающие за вывоз мусора, могли заключать соглашения с банками о том, что плату за услугу по приему коммунальных платежей они вносят самостоятельно. А житель, пришедший в банк заплатить за квартиру, вносит только ту сумму, которая указана в квитанции. Однако по сути платили все равно жители: затраты коммунальной организации на комиссии включались в тарифы на воду, тепло, газ, свет и вывоз мусора.

К тому же поставщики не могли заключить договоры со всеми организациями, через которые жители оплачивают их услуги, добавляет директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер: «Потребители, с которых комиссию все-таки взимали при внесении платежа, на самом деле уплачивали двойную комиссию. Вторую — в составе платежа по тарифу».

После исключения комиссии из тарифа все жители будут платить комиссию самостоятельно. Но установление тарифов на ЖКУ ведется заранее, задолго до даты их повышения. Так что запрет на включение комиссий фактически начнет действовать лишь после очередного повышения тарифов, добавляет эксперт.

Установление запрета исключит ситуации, при которых потребители дважды оплачивали комиссию и оплачивали услуги, которые не были им оказаны, говорит начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

Источник: rg.ru.