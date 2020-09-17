Российская киноиндустрия впервые объединилась для возвращения зрителей в кинотеатры

Самое ожидаемое событие сезона – открытие кинотеатров!

Что может быть приятнее, чем спустя месяцы разлуки вновь оказаться в любимом кинозале? Это пространство не просто место для просмотра фильмов: кинотеатр – отдельная реальность, благодаря которой мы открываем новые грани мира и познаем себя. Поход в кино, безусловно, не новый опыт, но только вспомните: каждый из них создает настроение праздника, погружает в увлекательное путешествие, будоражит сознание и открывает безграничное пространство для воображения. Возвращение к привычному ритму жизни ознаменовано богатым на премьеры сезоном: среди множества российских и зарубежных новинок каждый сможет найти киноленту по предпочтениям. Кинотеатры полностью готовы к визитам соскучившихся зрителей: повсеместно установлены санитайзеры и дезинфекторы, покупка билетов – бесконтактная, попкорн – в индивидуальной упаковке, социальная дистанция обеспечена. Так что нет причин откладывать на завтра то, что показывают на больших экранах уже сейчас. Идем в кино!

#ИДЕМВКИНО

Крупнейшие национальные кинотеатральные сети, дистрибьюторы, продюсерские компании, телеканалы, режиссеры и актеры объединились для запуска совместной кампании #идемвкино, главная цель которой – вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев карантина. Это первая объединенная кампания киноиндустрии подобного масштаба в России, организованная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

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Инициативу поддерживают российские звезды – к акции уже присоединились Александр Петров, Егор Корешков, Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Юлия Снигирь, Ирина Старшенбаум, Светлана Устинова, Анастасия Уколова, Стася Милославская, Игорь Верник, Евгений Романцов. В серии видеороликов артисты рассказали о том, почему просмотр фильмов на большом экране не сравнится ни с чем другим, и пригласили зрителей в кинотеатры этой осенью.

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Официальный сайт кампании www.идемвкино.рф