Олег Николаев анонсировал появление новых производств на предприятиях Чувашии

На брифинге по итогам выборов врио Главы Чувашии Олег Николаев ответил на вопрос, как собирается развивать предприятия региона. Руководитель республики рассказал, на каких предприятиях Чувашии появятся новые производства.

Одним из инструментов дальнейшего развития станет использование механизма специальных инвестиционных контрактов, так называемый СПИК 2.0, который предполагает заключение соглашения между инвестором, государством, регионом, муниципалитетом и инициатором проекта.

Олег Николаев напомнил, что в рамках СПИК 2.0 в Чувашии сегодня обсуждаются перспективы реализации проекта по производству тракторов малой мощности на площадях концерна «Тракторные заводы».

Если проект успешно пройдет конкурсный отбор, его реализация позволит создать на заводе как минимум 500 новых рабочих мест, запустить новое высокотехнологичное производство и выйти на новые объемы выпуска продукции – до 10-12 тысяч тракторов через 2-3 года.

«Такого рода СПИК планируется реализовать помимо «Тракторных заводов» совместно с «Химпромом», совместно с заводом имени В.И. Чапаева, «Эларой» и рядом других предприятий», – сказал Олег Николаев.

Напомним, в августе завод «Промтрактор», входящий в «Концерн «Тракторные заводы», посетил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Источник: чувашинформ.рф.