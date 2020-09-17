Делегация Минстроя России оценивает в Чувашии объекты городской среды

Делегация федерального Минстроя прибыла в Чувашию 16 сентября. В этот же день они побывали сразу в трех муниципалитетах: городе Ядрине, Моргаушском и Чебоксарском районах. По словам представителей Минстроя России, в целом они остались довольны увиденным и оценили комплексный подход к благоустройству территорий. Как сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии, мониторинг реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитетах Чувашии продлится по 18 сентября включительно.

Эксперты осмотрели как объекты 2018—2019 годов, так и те, где работы по благоустройству идут прямо сейчас. Так, в Ядрине они оценили почти завершившееся обновление центральной улицы города – Комсомольской. Реконструкция идет в рамках проекта «Соединяя поколения», он стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в 2019 году. Размер гранта на креативное благоустройство исторического центра Ядрина составил 40 млн рублей.

Сейчас там построена дорога с односторонним движением и широкими пешеходными тротуарами, завершается реконструкция площади Победы. Представители федерального министерства указали подрядчику на ряд замечаний в выполненных работах. Администрация города заверила, что все недочеты будут устранены.

Выездной мониторинг в Чувашской Республике проводят заместитель руководителя ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Маргарита Жаркова и заместитель начальника отдела ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Наталья Гаврилина. Они запланировали совместно с представителями республиканского Минстроя и Общероссийского народного фронта посетить также объекты федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Шумерле, Алатыре, Канаше, Новочебоксарске и Чебоксарах. После чего обсудят увиденное на итоговом совещании.

Источник: чувашинформ.рф.