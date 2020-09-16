Чувашия увеличивает средний надой молока и продолжает поддерживать владельцев коров

В хозяйствах республики за восемь месяцев этого года произведено более 300 тыс. тонн молока, что на 3,7% больше, чем в прошлом году. А средний надой молока в расчете на одну корову увеличился на 7% к аналогичному уровню 2019 года. Положительный результат Минсельхоз Чувашии объясняет улучшением селекционно-племенной работы и кормовой базы, а также внедрением современных технологий содержания животных.

В 2020 году введены новые формы поддержки на создание комбикормовых предприятий, на строительство животноводческих комплексов молочного направления до 200 голов.

Республика финансово поддерживает сельхозорганизации и фермерские хозяйства. Так, с начала года им направлены субсидии на «литр молока» в сумме около 245 млн рублей и выплачено на содержание и приобретение племенных животных 87,3 млн рублей.

Кроме того, продолжаются выплаты на содержание каждой коровы в личных подсобных хозяйствах. Принципиально новый вид республиканской поддержки 4 июня инициировал врио Главы Чувашии Олег Николаев. «Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства. Прежде всего, в период «большого» молока», — заявил он тогда.

По данным Минсельхоза Чувашии, на 15 сентября 2020 года деньги уже перечислены на 48,3 тыс. коров, владельцами которых являются 89% потенциальных получателей субсидии.

Источник: чувашинформ.рф.