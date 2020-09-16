Чувашия присоединяется к акции Минпросвещения России «Мой учитель»

Средняя общеобразовательная школа № 65 в Чебоксарах уже присоединилась к акции «Мой учитель», которая стартовала 14 сентября и продлится до 10 октября. По задумке организаторов она приурочена ко Дню учителя. Публикуя видеоролики и фотографии с учителем в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или ТikTok под хештегами #мойучитель2020, #мойучитель, #минпросвещениярф, можно поздравить педагогов.

Под фото или видеороликом участникам акции предлагают рассказать интересную историю, связанную с любимым учителем. А затем продублировать размещение медиафайлов в специально созданном разделе сайта. При создании поздравительного поста приветствуется творческий подход. Самые интересные из них будут опубликованы в социальных сетях Министерства просвещения России, а авторы лучших трёх историй получат памятные призы.

Источник: чувашинформ.рф.