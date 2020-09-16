Олег Николаев сказал, кто будет представлять Чувашию в Совете Федерации

Сегодня на брифинге по итогам выборов журналисты спросили у Олега Николаева, кто будет представлять Чувашию в Совете Федерации от исполнительной власти республики. Ответ был лаконичен. «На сегодняшний день я предполагаю, что у нас сенатор не поменяется», — сказал Олег Николаев.

Отметим, что сейчас по закону каждый кандидат в руководители региона еще на стадии избирательной кампании представляет три кандидатуры на пост сенатора. А после победы выбирает из своего списка только одного человека. Причем это решение закрепляется не позднее, чем на следующий день после дня вступления в должность.

В числе трех кандидатур от Олега Николаева значится нынешний представитель Чувашии в Совете Федерации Николай Федоров, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова и Герой России Николай Гаврилов.

Мы уже писали о том, что врио Главы Чувашии еще летом предложил Николаю Федорову продолжить представлять регион в Совете Федерации.

Теперь это будет закреплено документально. От приставки «врио» Олег Николаев избавится 22 сентября, о чем он также заявил сегодня на брифинге.

Источник: чувашинформ.рф.