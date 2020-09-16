Олег Николаев призвал голосовать за древний чувашский дуб и объявил о развитии речного туризма

На брифинге для журналистов, который прошел 16 сентября, Олег Николаев пообщался с журналистами и ответил на вопросы, как он планирует развивать Чувашскую Республику в качестве Главы региона. Отдельно он остановился на теме развития речного туризма и раскрытия туристического потенциала республики в целом.

Руководитель региона отметил, что туристическое направление тоже имеет очень важное значение для развитии Чувашии. На данный момент в Чувашской Республике зафиксированы более 80 туристических маршрутов, которые в разной степени пользуются популярностью.

«Наша задача все это систематизировать, заново пересмотреть и в результате в комплексе выработать продвижение Чувашской Республики как привлекательного для туристов региона, в том числе, с использованием нашей великой реки Волга. Здесь это имеет очень важное значение, потому что таким образом мы можем соединить несколько городов региона, увеличивая туристические потоки. Речь идет о таких городах как Чебоксары, Мариинский Посад и Козловка. Так мы будем стимулировать внутренний туризм. Я думаю, жители столицы Чувашии, особенно дети, обнаружат для себя много замечательных национальных и культурных объектов в родной республике и заодно смогут интересно провести время, передвигаясь по реке Волга», — поделился планами Олег Николаев.

В продолжение темы туризма, руководитель региона напомнил участникам брифинга, что в настоящее время проходит голосование за старейшину чувашских дубрав в конкурсе «Российское дерево года 2020».

«Наш знаменитый дуб в Моргаушском районе, которому 369 лет под номером 4. Призываю голосовать за него, чтобы наш древний дуб стал тем самым деревом года России. Он тоже элемент туристической привлекательности. Все это мы будем использовать, чтобы продвигать имидж Чувашии с точки зрения места привлечения туристов», — подытожил Олег Николаев.

Напомним, что на прошедших в Чувашии 11-13 сентября выборах на пост Главы Чувашии Олег Николаев одержал убедительную победу, набрав более 75% голосов избирателей.



Источник: чувашинформ.рф.