Олег Николаев допустил изменения в составе Правительства республики

Брифинг Олега Николаева для СМИ в среду 16 сентября прошел демократично. Однако, журналисты все-таки воспользовались возможностью поинтересоваться у руководителя региона, какие изменения в составе Правительства Чувашии могут произойти в связи с его вступлением в должность Главы Чувашской Республики.

Олег Николаев подтвердил, что в соответствии с законодательством требуется обязательная отставка действующего Кабинета Министров Чувашской Республики и формирование нового состава.

«Все мероприятия по реорганизации правительства и его трансформации были реализованы уже в самом начале моей деятельности в качестве временно исполняющего обязанности Главы региона, поэтому серьезных изменений в Правительстве не будет. Возможно будут какие-то точечные решения, но глобально ничего не поменяется», — допустил изменения в составе правительства республики Олег Николаев.

Напомним, что сегодня на брифинге после подведения итогов голосования Олег Николаев ответил на вопросы журналистов. Также была объявлена дата церемонии вступления в должность. Мероприятие состоится 22 сентября в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Источник: чувашинформ.рф.