Олег Николаев вступит в должность 22 сентября

Об этом стало известно сегодня на брифинге после подведения итогов голосования. Отвечая на вопрос журналистов о том, когда и где пройдет церемония вступления в должность, Олег Николаев объявил, что она состоится 22 сентября в Чувашском государственном театре оперы и балета. Он также отметил, что церемония принятия присяги избранного Главы региона предусмотрена Конституцией Чувашской Республики.

Трансляция будет идти в прямом эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии и в группе «Чувашская Республика» во «ВКонтакте».

Источник: чувашинформ.рф.