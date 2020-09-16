Минпросвещения России обновило правила приема детей в школы

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 утвержден Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г., регистрационный №59783). Прежний порядок утратил силу (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32).

Порядок дополнен положениями о внеочередном и первоочередном порядке предоставления места в общеобразовательной организации. Закреплены нормы о праве преимущественного приема детей в те учреждения, где обучаются их братья или сестры.

Изменены сроки приема заявлений в 1 класс. Уточнены сведения, указываемые в заявлении, способы направления документов.

Начало действия документа - 22.09.2020.

Первоисточник: Официальный интернет-портал правовой информации