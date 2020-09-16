В Республиканской детской клинической больнице в Чебоксарах появится новый корпус

16 сентября Олег Николаев во время посещения Республиканской детской клинической больницы в Чебоксарах рассказал журналистам о будущей реконструкции медучреждения. Также он отметил, что там планируют усилить реабилитационную помощь выздоравливающим детям. Для этого в детской больнице на ул. Гладкова в Чебоксарах, где проходят лечение маленькие пациенты со всей республики, планируется построить дополнительный лечебно-диагностического корпус.

«Все достижения, которые на сегодня есть, нужно развивать. Есть планы строительства на ул. Гладкова нового корпуса для детей. Несомненно, после того, как высокотехнологичная медицинская помощь оказана, требуется такая же качественная реабилитация. Это имеет важное значение для того, чтобы дети, которые перенесли ту или иную болезнь, максимально качественно прошли процедуру оздоровления. Новый корпус позволит нам реализовать весь комплекс необходимой медицинской помощи: от диагностики и высокотехнологичной помощи и до закрепления результата оказания помощи через соответствующую реабилитацию», — отметил Олег Николаев.

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса, по словам главного врача БУ «Республиканская детская клиническая больница» Анатолия Павлова, заложит запас прочности для оказания качественной современной медицинской помощи детям на много лет вперед.

Напомним, что реконструкция Республиканской детской клинической больницы в Чебоксарах будет реализована в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет. Презентация программы развития региона состоялась 24 июля на заседании Высшего экономического совета.

Источник: чувашинформ.рф.