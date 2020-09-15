Чувашские парламентарии намерены попросить денег на детей от 16 до 18 лет

Сегодня, 15 сентября, на очередной 43-ей сессии Государственного Совета Чувашской Республики депутаты планируют рассмотреть обращение к заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой об установлении дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей.

В проекте обращения, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии, упоминаются меры, ранее принятые на федеральном и региональном уровнях: единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей родителям, усыновителям, опекунам и попечителям на детей от 3 до 16 лет, а также дополнительная единовременная выплата в таком же размере на детей с рождения до 16 лет. И обращается внимание на категорию детей от 16 до 18 лет.

В частности, в тексте говорится: «Необходимо отметить, что большая доля детей в возрасте от 16 до 18 лет обучается в образовательных организациях, тем самым не имея полноценной возможности для трудоустройства, оставаясь на попечении родителей. Многие проекты по привлечению подростков к различным общественным сезонным работам приостановлены из-за введенных ограничений. Затраты родителей по содержанию ребенка практически соответствуют расходам на трудоспособного взрослого, учитывая в том числе и значительные расходы, связанные с обучением в образовательных организациях. При этом многие родители, воспитывающие детей от 16 до 18 лет, также временно остались без работы, лишившись привычного дохода. Соответственно, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции семьи, имеющие детей в возрасте от 16 до 18 лет, испытывают те же социально-экономические трудности, что и семьи, имеющие детей в возрасте до 16 лет».

Чувашские парламентарии намерены обратиться к Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность установления дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей в возрасте от 16 до 18 лет «в целях обеспечения единого подхода к поддержке семей с детьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Н. Игнатьева.