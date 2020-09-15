Три учреждения профобразования Чувашии вошли в сотню лучших

В рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошла ежегодная церемония объявления перечня 100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования Российской Федерации движения «Молодые профессионалы» в 2019 году. Отбор и формирование перечня проводится в третий раз.

В число лучших 100 профессиональных образовательных организаций России попали три ведущих техникума и колледжа Чувашской Республики. Это Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж, Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции, Чебоксарский экономико-технологический колледж.

Минобразования Чувашии.