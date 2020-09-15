Молодежь Чувашии привлекла в республику более 40 млн рублей

В 2020 году молодежь Чувашии выиграла 64 гранта на общую сумму 44,5 млн рублей. Об этом 15 сентября сообщил руководитель ЧРОО «Центр социального проектирования»Артем Йовенко на встрече врио Главы Чувашии Олега Николаева с молодежными общественными организациями.

По его словам, это в 2 раза больше, чем было в 2018 и 2019 годах.

В основном, молодежь Чувашии пробует свои силы в конкурсе президентских грантов, а также в грантовом конкурсе Росмолодежи. Так, грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи в этом году получили 42 проекта из Чувашии.

Как отметил Артем Йовенко, по количеству выигранных грантов Чувашская Республика заняла четвертое место среди всех регионов России.

«С учетом того, что мы не являемся большой республикой, это очень классный показатель», – сказал он.

Ранее мы сообщали, что на этой же встрече был подписан меморандум о созданииОбщереспубликанского молодежного движения – «Молодежь Чувашии».