«Кросс нации» в Чувашии стартует 19 сентября

В субботу 26 одновременных стартов бегунов запустят «Кросс нации» в Чувашии. Центральный старт по традиции состоится в Чебоксарах. Планируется, что в нем примет участие врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Трасса пролегает по живописной Московской набережной реки Волги, а стартовый городок будет расположен в районе центрального пляжа. Спортивное мероприятие, как полагается, начнется с массовой разминки.

По сообщению Минспорта Чувашии, в 2020 году Чувашия в 17-й раз присоединится к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации».

К участию приглашаются все любители бега старше 18 лет. Для них запланировано пять забегов на дистанции 1000 и 2000 метров.

Программа «Кросса нации» в Чебоксарах: 12:00 — забег руководителей на 1000 м 12:20 — массовый забег на 1 000 м (18+) 12:40 — забег на 1000 м (девушки 2001—2002 г.р., женщины 2000 г.р. и старше) 13:00 — забег на 1000 м (юноши 2001—2002 г.р.) 13:20 — забег на 2000 м (мужчины 2000 г.р. и старше)

Зарегистрироваться можно до 17:00 часов 16 сентября написав на адрес электронной почты sport43@cap.ru (Контактное лицо – Малов Иван Сергеевич, тел. 64-22-54).

Напомним, что в 2020 году Чувашия в 17-й раз присоединится к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации».

Источник: чувашинформ.рф.