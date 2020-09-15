Дистанционного обучения в школах Чувашии не планируется

В новом учебном году школьники Чувашии вернулись к привычному режиму учебы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что перевода на дистанционное обучение из-за коронавируса не будет.

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», — цитирует руководителя ведомства пресс-служба Минобразования Чувашии.

В настоящее время в школах Чувашии работает «утренний фильтр», а в течение дня соблюдаются все необходимые меры для защиты детей и сотрудников школ в условиях пандемии COVID-19. Для сокращения контактов учащихся организовано несколько входов, а уроки и перемены проходят для каждого класса в разное время.

Напомним, что Чувашия попала в число трех пилотных регионов страны, где в новом учебном году школы будут оборудованы специальными устройствами, обеспечивающими проведение «утреннего фильтра». 28 августа в чебоксарской гимназии № 5 врио Главы Чувашии Олег Николаев показал полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову и Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, как работает интерактивный комплекс для бесконтактной термометрии и дезинфекции рук.

Источник: чувашинформ.рф.