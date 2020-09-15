Многие жители города Шумерли после уборки придомовой территории относят срубленные ветки деревьев, сухую траву к контейнерным площадкам.

Администрация города Шумерля информирует жителей города, что ветки деревьев не являются твердыми бытовыми отходами, в связи с этим региональный оператор снимает с себя ответственность по их уборке и вывозу. Впоследствии такой мусор превращается в несанкционированные свалки. Жителям города необходимо заключать договора с МУП «Коммунальник» на вывоз вышеуказанного мусора.

Сообщаем, что граждане, нарушающие природоохранное законодательство, будут привлечены к административной ответственности.

Источник: gshum.cap.ru.