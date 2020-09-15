В Чувашии пособия семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми вырастут на 22%

Повышение размера пособия планируется с 1 января 2021 года. Так, многодетные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми в среднем станут получать более чем на 15 тысяч рублей в год больше, чем в настоящее время. Соответствующий Закон Чувашской Республики, инициированный врио Главы Чувашии Олегом Николаевым, принят во втором чтении 15 сентября Госсоветом республики.

По словам министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алены Елизаровой, повысить уровень социальной поддержки и благосостояния многодетных удалось благодаря дифференцированному подходу при выплате пособий семьям, в которых растут четыре несовершеннолетних ребенка, и семьям, где пять и более детей в возрасте до 18 лет. Средний рост размера ежемесячной выплаты на ребенка для последних составит 22%.

Она также отметила, что расчётно пособия будут выплачиваться на 5200 детей.