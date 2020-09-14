Требуется помощь

На днях в редакцию газеты позвонил житель Шумерли, представившийся Михаилом. Ему 63 года, инвалид (сахарный диабет), чернобылец. Мужчина обратился за помощью и содействием в связи с непростой жизненной ситуацией, в которой он оказался.

По словам Михаила, несколько лет назад он продал по доверенности свою машину, но в дальнейшем она не была переоформлена на нового владельца должным образом. В результате накопился внушительный долг по налогам. Написать заявление на утилизацию он сейчас не может – в ГИБДД говорят, что сначала нужно погасить задолженность. Есть еще и другие долги перед банками по кредитам. С его слов, в данный момент службой судебных приставов заблокирован его счет, на который начисляется пенсия. Пенсия – единственный источник дохода. На эти деньги Михаил покупал еду, лекарства, платил за коммунальные услуги (но и на них средств не хватает, поэтому тоже образовалась задолженность). С 21 августа этого он не может получать пенсию. Средств к существованию у него уже нет. И неизвестно, когда он сможет наконец получить свою пенсию. Его звонок заканчивался словами: «Мне уже нечего кушать».

С желанием помочь редакция попыталась разобраться в этой ситуации. Мы связались с приставами местного отдела ССП и узнали, что приставы уже не раз беседовали и консультировали мужчину, по его обращению сняли все ограничения, наложенные на денежные средства (пенсию), местные приставы к блокировке его счета не имеют никакого отношения. В шумерлинском отделе соцзащиты населения, который занимается непосредственно соцобеспечением лиц из категории ликвидаторов радиационных аварий, сообщили, что все положенные по закону выплаты Михаил получает на счет. Его ситуацию так же не раз рассматривали в органе и рекомендовали обратиться с заявлением в суд. Вероятно, списание денег происходит по другому исполнительному листу — история с долгами тянется из другого региона.

Да, ситуация непростая. Мы просим не осуждать человека за то, что когда-то он халатно или без должного внимания отнесся к оформлению документов, что накопил долги, что брал кредиты и дотянул до того, что все привело к такому плачевному результату. Он и сам понимает, что виноват в том, что произошло.

Но и оставлять человека в такой трудной жизненной ситуации мы не можем. Тут, скорее всего, требуется специалист, который поможет Михаилу найти выход из сложившейся ситуации и жить по-человечески – на заслуженную пенсию, а не на милостыню. Просим отозваться адвокатов, юристов, готовых оказать Михаилу безвозмездную юридическую помощь. Также мы посоветовали ему обратиться в Союз чернобыльцев. Надеемся, оттуда придет реальная помощь.

С разрешения Михаила публикуем его номер телефона. Если у кого-то из наших читателей есть возможность помочь человеку продуктами или лекарствами, то связаться с ним можно по телефону 8-927-854-63-33.