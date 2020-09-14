Олег Николаев пригласил специалистов по искусственному интеллекту провести мастер-класс для студентов Чувашии

Предложение провести мастер-класс для студентов врио Главы Чувашии озвучил на встрече с суперфиналистами конкурса «Лидеры России 2020», которая состоялась 14 сентября в Доме Правительства. В числе четырех победителей этого года — исполнительный директор по исследованию данных ПАО «Сбербанк» Александр Гатин. Молодой человек родом из Чебоксар, сейчас он занимается разработками в области искусственного интеллекта.«Искусственный интеллект — это достаточно модное направление, и мы в Чувашии находимся в поиске специалистов по этим знаниям. Сейчас на базе Чувашского государственного университета работает соответствующая лаборатория. И если вы приедете к нам, пообщаетесь с нашими молодыми учеными, то я уверен будет двойная польза: как для наших ребят, которые в этом направлении активно развиваются, так и для вас. Возможно, вы и для себя что-то важное почерпнете», — предложил Олег Николаев.Александр Гатин признался, что рад предложению и с удовольствием посетит родную Чувашию.«Я собеседую большое количество студентов по всей России, вижу огонь в их глазах. Мы готовы приехать целой командой и провести с вашими ребятами ряд встреч, мастер-классов. Уверен, это поможет их взрывному росту», — пообещал он руководителю региона.Мы сообщали, что сразу три представителя нашей республики победили в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020». Решающий этап состязания управленцев прошел 6 и 7 сентября на базе мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.