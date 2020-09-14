Олег Николаев получил первое поздравление с победой на выборах Главы Чувашии

Поздравительная телеграмма поступила от первого вице-спикера Совета Федерации, первого Президента Чувашской Республики Николая Федорова. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

«Уверен, что на этом высоком посту все свои силы Вы будете отдавать неустанному служению родной Чувашии и ее народу, эффективно и результативно решать вопросы социально-экономического развития республики. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой созидательной энергии, воплощения в жизнь намеченных планов, благополучия и всего самого доброго», — поздравляет Олега Николаева с победой на выборах первый Президент Чувашской Республики.

Источник: чувашинформ.рф.