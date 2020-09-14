Олег Николаев держит на личном контроле вопросы обеспечения горячим питанием в школах

Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаевнапомнил сегодня, 14 сентября, на еженедельном совещании в Доме Правительства. Обеспечение учащихся начальных классов школ Чувашской Республики бесплатным горячим питанием, по его словам, в первую очередь – это проявление заботы о здоровье подрастающего поколения региона.

Министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев сообщил, что в республике на бесплатное горячее питание учеников 1-4 классов выделено 246,5 млн рублей, при этом 244 млн рублей из федерального бюджета. Это позволило организовать горячее питание для младших школьников в 406 школах региона.

«В 25 муниципалитетах в соответствии с выбором родителей в качестве горячего питания школьникам предоставляется бесплатный обед. В пяти школах г. Шумерля и в школе № 20 г. Новочебоксарска родители учеников выбрали бесплатный усиленный завтрак», — проинформировал министр образования Чувашии.

Напомним, что бесплатное горячее питание также получают и те школьники, которые входят в льготную категорию.

Олег Николаев в очередной раз обратил внимание на то, что вопрос организации обеспечения горячим питанием в школах на особом контроле, и ни в коем случае за общими цифрами нельзя упускать «локальные истории». Он напомнил, что необходимо мониторить, как проводятся работы по оснащению пищеблоков.

«В течение недели я прошу вас проверить, как реализована работа по оснащению пищеблоков во всех школах, где и какие имеются проблемы, и по итогам проверки предоставить мне четкий анализ», — поручил руководитель региона.