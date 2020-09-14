Институт наставничества в Чувашии будут развивать суперфиналисты конкурса «Лидеры России 2020»

14 сентября на встрече с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым в Доме Правительства суперфиналисты конкурса «Лидеры России» выразили готовность выступить наставниками для молодых управленцев в своей профильной отрасли.Олег Николаев заметил, что далеко не все победители республиканских конкурсов «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров» стремятся поступить на госслужбу. Среди них много тех, кто хочет сделать карьеру по выбранной компетенции в самых разных отраслях. Поэтому опыт наставников в профильном направлении был бы весьма полезен.«В целом, мне кажется, институт наставничества надо развивать. Сначала создать как некое правило, а потом – чтобы оно уже получало постоянное развитие», — заключил руководитель республики.По мнению вице-премьера – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрия Краснова, «необходимость в этом чувствуется, и это связано с удержанием молодых ребят в республике». «Если мы будем использовать ваши компетенции и опыт для наставничества и делать из вас пример, ориентир, то это будет здорово», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии.«Думаю, что проект наставничества, который сегодня повсеместно развивается и является трендом сегодняшнего дня, мы должны активно использовать в республике. Не имеем права в этом не участвовать», — выразил общее мнение суперфиналистов главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов.