Безопасность на выборах в Чувашии была обеспечена в полном объеме

Безопасность на выборах, прошедших в Чувашии с 11 по 13 сентября, обсудили в понедельник на еженедельной планерке в Доме Правительства.

Олег Николаев поблагодарил всех участников выборного процесса за организованность и оперативность, с которой рассматривались все жалобы и обращения. Также он отметил соблюдение всех санитарных правил на избирательных участках, которые сделали процесс голосования безопасным с точки зрения предотвращения распространения коронавируса.

«Многие избирательные участки находились в учебных заведениях. Сейчас очень важно, чтобы слаженно начался учебный процесс. Для этого мы с вами заблаговременно предприняли все организационные меры, чтобы были проведены все необходимые мероприятия по дезинфекции, и подготовке к возврату учреждений к нормальному функционированию. Уверен, что все работы проведены», — добавил руководитель региона.

Что касается предварительных итогов голосования, то по словам председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александра Цветкова на 8 часов 45 минут утра сегодняшнего дня было обработано 98,8% протоколов участковых комиссий. Активность избирателей за 3 дня составила 55,5%.

«Выборы Главы Чувашской Республики состоялись, самое главное второго тура и повторного голосования не будет, потому что один из кандидатов набрал более 50% голосов. Этим кандидатом является самовыдвиженец Николаев Олег Алексеевич. Его результат на данный момент 75,68%», — сообщил Александр Цветков.

Среди остальных кандидатов вторым стал выдвинутый партией КПРФ Александр Андреев с результатом 10,26% голосов. Почти на половину меньше у Константина Степанова от ЛДПР (5,49%). Николай Степанов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на данный момент набрал 3,53% голосов. Сергей Матвеев от партии «Патриотов России» с 2,12% на пятой строчке.

Выборы в Чебоксарское городское Собрание депутатов по одномандатным избирательным округам также состоялись. Большое преимущество у представителей партии «Единая Россия», а на одном округе лидирует партия «Справедливая Россия».

Относительно предварительных результатов пропорциональной системы распределения мандатов для представителей политических партий Александр Цветков отметил партию «Единая Россия», которая набрала 35,05% голосов избирателей, что предварительно предполагает всего 30 мандатов. КПРФ – 16,49% и 4 мандата, ЛДПР – 13,11% и 3 мандата, «Справедливая Россия» – 12,34% и также 3 мандата, «Российская партия пенсионеров России за социальную справедливость» – 9,27% и 2 мандата в Чебоксарском городском Собрании депутатов.

В ближайшее время ЦИК Чувашии опубликует окончательные итоги выборов Главы Чувашии и депутатов в местные заксобрания.

Источник: чувашинформ.рф.