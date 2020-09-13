Почти треть избирателей Шумерли пришли на участки

В Шумерле на 12 часов 13 сентября явка избирателей на выборах Главы Чувашии составила 30,11 процента. Число проголосовавших медленно, но растет: по итогам субботы было 24,01 процента, на 10 часов 13 сентября – 26,62 процента. Из 21 участковой избирательной комиссии наибольшую явку показывает № 2801 – 41,18 процента. Располагается она в гимназии № 8.

Шумерлинская городская территориальная избирательная комиссия напоминает, что реализовать свое избирательное право шумерлинцы могут и на дому. Это, прежде всего, касается пожилых и маломобильных избирателей, пациентов стационаров учреждений здравоохранения.

Для участия в голосовании на дому необходимо позвонить в свою участковую избирательную комиссию, где ваше обращение внесут в реестр заявлений о голосовании вне помещений для голосования Но сделать это нужно успеть до 14 часов. После этого времени заявления уже не будут приниматься. Мобильная группа с участка в составе не менее 2 членов комиссии и 2 наблюдателей будет выезжать по адресам вплоть до 20 часов по московскому времени.