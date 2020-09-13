На избирательных участках Шумерлинского района организованы мини-концерты

Сегодня, в основной день голосования, на избирательных участках Шумерлинского района чувствуется праздничная атмосфера. В Торханах, например, был организован небольшой концерт силами директора СДК Венеры Никитиной и участников вокальной группы «Рябинушка» Елены Десницкой и Валентины Кулиш. Их нежные голоса были слышны издалека, поэтому неудивительно, что на участок поспешило больше избирателей.

Как сообщила газете «Вперед» директор ИРЦКА Шумерлинского района Лариса Михайлина, уличные концерты сегодня проходят у всех клубов, где есть свои творческие коллективы. В некоторых местах организовать это не удалось, так как многие артисты являются членами избирательных комиссий. В таких случаях на участках просто играет приятная музыка, создающая праздничную и комфортную обстановку.

Т. Александрова.