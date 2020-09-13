На выборах в Чувашии попытки провокаторов не увенчались успехом

Воскресенье ожидаемо стало днем, когда все происходящее на участках для голосования попадало под самое пристальное внимание всех, кто хоть каким-то образом причастен к процедуре голосования. Именно сегодня ожидались самые громкие разоблачения, злостные и массовые нарушения, однако знатно «пошуметь» так и не получилось.

Дошло до того, что желающим так или иначе дискредитировать происходящее на избирательных участках, пришлось буквально придумывать нарушения самостоятельно. Так, в сети появилась информация о якобы размещенной на стене избирательного участка фотографии одного из кандидатов в депутаты. Правда, стены с фотографией на указанном участке не оказалось.

Также не подтвердился фейк о вскрытии сейф-пакетов с бюллетенями – все пломбы оказались на месте, не удалось дискредитировать отзывчивых наблюдателей, оказавших помощь пожилым людям, не захотевшим сидеть дома и пришедшим голосовать на участки.

Так или иначе, все поступающие жалобы тщательно проверялись, на места выезжали мобильные группы, представители общественных организаций, однако подтвердившихся фактов каких-либо злостных нарушений, способных так или иначе повлиять на результаты голосования, так и не оказалось. Попытки провокаторов дискредитировать выборы оказались желаемым выданным за действительное и не увенчались успехом.

Как отметил заместитель президента Гильдии российских адвокатов (ГРА) Владимир Самарин, есть небольшие нарушения и они связаны в первую очередь с тем, что зачастую у членов избирательных комиссий не хватает юридических знаний, опыта – это обычные педагоги, воспитатели.

Кроме того, чистоту и прозрачность выборов характеризуют два серьезных объединения: Единый информационный центр, куда стекается вся информация о выборах и Штаб общественного наблюдения, который оперативно реагирует на все нарушения.

«Впервые такой контроль я увидел давно в одной из кавказских республик, когда посадили студентов за мониторы, и они отслеживали, что происходит на избирательных участках, – сказал эксперт. – У вас – это уже система. Появилась информация о возможном нарушении – представители Штаба тут же выезжают на место и проводят проверку. Отдельно хочу отметить состав ШОНа. Очень важно, что в нем есть мои коллеги – адвокаты. Это действительно очень серьезно».

Источник: чувашинформ.рф.